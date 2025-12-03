Εικόνες και βίντεο από το ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν στην Καραϊβική έδωσαν στη δημοσιότητα μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση.

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας έκαναν λόγο για «μια τρομακτική ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες του Έπσταϊν», υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα του υλικού. Όπως τόνισε και ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, «Δίνουμε στη δημοσιότητα αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο για να διασφαλίσουμε τη δημόσια διαφάνεια στην έρευνά μας και να βοηθήσουμε να συμπληρωθεί η πλήρης εικόνα των φρικτών εγκλημάτων του Έπσταϊν».

Το υλικό προέρχεται από το Λιτλ Σεντ Τζέιμς, στις Παρθένους Νήσους των ΗΠΑ — τον τόπο όπου ο χρηματιστής φέρεται να κακοποιούσε ανήλικα κορίτσια. Ανάμεσα στις εικόνες διακρίνονται φωτογραφίες ανδρών κρεμασμένες σε τοίχο, μια καρέκλα οδοντιάτρου, καθώς και ένα γραφείο όπου οι λέξεις «deception», «power» και «truth» είναι γραμμένες με κιμωλία.

Σε ανάρτηση της επιτροπής στο X σημειώνεται ότι «Δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε μέχρι να τελειώσει αυτή η συγκάλυψη και να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα». Οι ίδιοι μάλιστα υπογραμμίζουν ότι το υλικό που έδωσαν τώρα στη δημοσιότητα περιλαμβάνει φωτογραφίες και βίντεο από το νησί που «δεν είχαν δημοσιευτεί ποτέ».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ οφείλει έως τα μέσα Δεκεμβρίου να αποδεσμεύσει χιλιάδες έγγραφα που σχετίζονται με ποινικές και αστικές υποθέσεις του Έπσταϊν. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αντιταχθεί παλαιότερα στη δημοσιοποίηση, άλλαξε στάση τον περασμένο μήνα, ενώ το Κογκρέσο υπερψήφισε συντριπτικά το μέτρο.

Η επικείμενη δημοσιοποίηση αναμένεται να φωτίσει περαιτέρω τον ρόλο του παιδόφιλου χρηματιστή, ο οποίος στο παρελθόν είχε κοινωνικές σχέσεις με τον κ. Τραμπ, τον Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ και τον Πίτερ Μάντελσον. Το νέο υλικό αφορά το Λιτλ Σεντ Τζέιμς, αν και ο Έπσταϊν ήταν κάτοχος και του γειτονικού Γκρέιτ Σεντ Τζέιμς.

Παρά τη δημοσιοποίηση περισσότερων από 20.000 εγγράφων τον προηγούμενο μήνα, οι αρχές εκτιμούν ότι η έρευνα μόλις τώρα αποκαλύπτει το εύρος των δεδομένων. Ο Νόμος για τη Διαφάνεια των Φακέλων Έπσταϊν προβλέπει την πλήρη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση — από ερευνητικά αρχεία και δικογραφίες μέχρι συμφωνίες ασυλίας και συμβιβασμούς — καθώς και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τη Γκιλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20 ετών.

Στη δημοσιότητα θα δοθούν και τα ημερολόγια πτήσεων και οι κινήσεις των μεταφορικών μέσων του Έπσταϊν, καθώς και τα ονόματα προσώπων που συνδέονται με τις εγκληματικές του δραστηριότητες.

Πολιτικοί έχουν επισημάνει ότι η πλήρης δημοσιοποίηση είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε να διαπιστωθεί εάν ισχυρά πρόσωπα απολάμβαναν ειδικής μεταχείρισης ή προστασίας. Η πρωτοβουλία αντανακλά, επίσης, τη συνεχιζόμενη κατακραυγή για τη συμφωνία του 2008 στη Φλόριντα, η οποία επέτρεψε στον Έπσταϊν να αποφύγει ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση και να καταδικαστεί για ηπιότερα αδικήματα σε πολιτειακό επίπεδο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως δεν γνώριζε τίποτα για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν. Ο χρηματιστής βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης, υπόθεση γύρω από την οποία εξακολουθούν να υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας — κάποιες από τις οποίες στο παρελθόν είχε υιοθετήσει και ο κ. Τραμπ.

Σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε τον περασμένο μήνα, θα πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα και όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τον θάνατό του — μεταξύ αυτών καταθέσεις μαρτύρων και ιατροδικαστικές εκθέσεις.