Η Εμίλια-Ρομάνια, σημαντική περιφέρεια της βόρειας Ιταλίας που περιλαμβάνει πόλεις όπως η Μπολόνια, η Φεράρα και η Ραβέννα, τίθεται σε κόκκινο συναγερμό για πλημμύρες και κατολισθήσεις κατά την ημέρα των Χριστουγέννων.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν για έντονες βροχοπτώσεις στον κεντρικό τομέα της περιφέρειας, με αυξημένο κίνδυνο υπερχείλισης ποταμών, ειδικά του ποταμού Ιδίκε, παραπόταμου του Ρήνου. Ο συναγερμός αφορά όλο το 24ωρο, ενώ σε άλλες περιοχές της Ρομάνια και στις παραθαλάσσιες ζώνες ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση. Οι πεδινές και λοφώδεις περιοχές των Πάρμα και Πιατσέντσα παραμένουν σε πράσινο επίπεδο.

Εκκενώσεις υπόγειων χώρων στη Μπολόνια

Ο Δήμος San Lazzaro di Savena, κοντά στη Μπολόνια, εξέδωσε εντολή εκκένωσης για όλα τα υπόγεια και ημιυπόγεια από σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, μέχρι να υποχωρήσει η κατάσταση. Οι περιοχές που επηρεάζονται βρίσκονται κοντά στον ποταμό, όπως Pizzocalvo, Via Fondè, Idice και Farneto.

Η Πολιτική Προστασία της Ιταλίας παρακολουθεί την εξέλιξη της κακοκαιρίας μέσω της Μονάδας Κρίσης, με στόχο τον συντονισμό των μέτρων πρόληψης και την άμεση επικοινωνία με τις τοπικές αρχές.

Κίτρινος συναγερμός σε Καμπανία, Λάτσιο και Τοσκάνη

Στην Καμπανία (περιφέρεια γύρω από τη Νάπολη και την ακτή Αμάλφι), οι αρχές προειδοποιούν για κατολισθήσεις και υπερχειλίσεις ακόμη και μετά τη διακοπή των βροχών, λόγω κορεσμένου εδάφους. Η κίτρινη προειδοποίηση επεκτάθηκε έως τις 18:00 της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου, με τους Δήμους να διατηρούν ενεργά τα Κέντρα Επιχειρήσεων και να εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Στην περιοχή Λάτσιο και Τοσκάνη, ισχύουν επίσης κίτρινοι συναγερμοί για ισχυρούς ανέμους, βροχοπτώσεις και πιθανές πλημμύρες σε χαμηλές περιοχές.