Νέα σφοδρή φραστική επίθεση κατά των “late shows”, των σατιρικών εκπομπών βραδινής τηλεοπτικής ζώνης, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε για άλλη μια φορά να ανακαλέσει τις άδειες των τηλεοπτικών δικτύων που τις μεταδίδουν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέλεξε ιδιαίτερα εχθρική φρασεολογία απαιτώντας την άμεση διακοπή της εκπομπής του Στίβεν Κολμπέρ στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

«Μετά την ανακοίνωση ότι δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του από το CBS, ο Κολμπέρ έγινε ακόμα χειρότερος, όπως χείριστα είναι και τα νούμερα της τηλεθέασής του. Ο Κολμπέρ εκστομίζει μίσος και βγάζει καπνούς. Είναι ένας μελλοθάνατος! Το τηλεοπτικό δίκτυο ¨πρέπει να τον βάλει για ύπνο¨, ΤΩΡΑ, θα είναι η μόνη πράξη ανθρωπισμού που μπορεί να κάνει», απαίτησε ο πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τον δημοφιλή κωμικό «μια αξιολύπητη καταστροφή» σε ανάρτηση που έκανε αργά χθες βράδυ στην πλατφόρμα του Truth Social. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε μια φράση που στα αγγλικά εκτός από το «να τον βάλει για ύπνο» χρησιμοποιείται και για να περιγράψει την ευθανασία ζώων.

Το CBS έχει ήδη ανακοινώσει πριν από μήνες ότι η εκπομπή “The Late Show with Stephen Colbert” που παρουσιάζει ο Κολμπέρ, θα τελείωνε τον Μάιο. «Αν τα ειδησεογραφικά προγράμματα και οι βραδινές εκπομπές στα δίκτυα είναι σχεδόν 100% αρνητικές για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το MAGA (το τραμπικό κίνημα «Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά») και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν θα έπρεπε να ανακληθούν οι πολύτιμες άδειες μετάδοσης που διαθέτουν; Λέω ΝΑΙ», έγραψε ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος σε άλλη ανάρτηση, επαναλαμβάνοντας μια απειλή που έχει διατυπώσει ξανά στο παρελθόν.

Η απόφαση ακύρωσης της εκπομπής του Κολμπέρ οδήγησε αντιπάλους του Τραμπ να διαμαρτυρηθούν κάνοντας λόγο για λογοκρισία. Η Paramount, μητρική εταιρεία του CBS, πλήρωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ 16 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια διαμάχη σχετικά με το μοντάζ μιας συνέντευξης με την Κάμαλα Χάρις, τη Δημοκρατική αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του 2024. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η νέα διευθύντρια ειδήσεων του CBS, Μπάρι Γουάις, εμπόδισε τη μετάδοση ενός ρεπορτάζ για τις βάρβαρες συνέπειες των απελάσεων, από την κυβέρνηση του Τραμπ, μεταναστών στο Ελ Σαλβαδόρ, με τη συντάκτρια και αφηγήτρια της επίμαχης εκπομπής να αντιδρά έντονα, καταγγέλλοντας «λογοκρισία» και «πολιτική απόφαση».

Ένα άλλο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, το ABC, σταμάτησε την παραγωγή της βραδινής εκπομπής του κωμικού Τζίμι Κίμελ «Jimmy Kimmel Live!», προτού την επαναφέρει λίγες μέρες αργότερα, έπειτα από αντιδράσεις, παρατείνοντας το συμβόλαιο του Κίμελ για ένα ακόμη έτος, μέχρι τα μέσα του 2027. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να αναδιαμορφώσει το τοπίο των μέσων ενημέρωσης, το οποίο πιστεύει ότι χαρακτηρίζεται από μια προκατάληψη κατά των συντηρητικών.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τραμπ έχει τοποθετήσει έναν συνεργάτη του, τον Μπρένταν Καρ, ως επικεφαλής της ισχυρής ρυθμιστικής αρχής του κλάδου, της FCC. Ο Καρ προκάλεσε πρόσφατα αναταραχή κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο δηλώνοντας ότι «η FCC δεν είναι επί της ουσίας μια ανεξάρτητη αρχή», υπονοώντας ότι οι ενέργειές της θα μπορούσαν επομένως να ευθυγραμμιστούν με τις πολιτικές προτεραιότητες του Λευκού Οίκου.