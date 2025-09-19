Αμερικανοί παρουσιαστές βραδινών εκπομπών επέκριναν χθες, Πέμπτη, τη λογοκρισία, όπως κατήγγειλαν, που ασκεί η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την αναστολή της δημοφιλούς εκπομπής του συναδέλφου τους Τζίμι Κίμελ.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανέστειλε προχθές, Τετάρτη, την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» μετά τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής για τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ.

Ο Κίμελ στον εναρκτήριο μονόλογο της εκπομπής του σχολίασε εκτενώς τη δολοφονία αυτή, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων ότι «πολλοί στη χώρα MAGA (Make America Great Again) προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

Εξάλλου ειρωνεύτηκε τον τρόπο που αντέδρασε στη δολοφονία ο Αμερικανός πρόεδρος λέγοντας «δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ένας ενήλικας πενθεί κάποιον που θεωρεί φίλο του. Έτσι πενθεί ένα τετράχρονο το χρυσόψαρό του».

Απευθυνόμενος στο κοινό που παρακολουθεί τη ζωντανή εκπομπή του, ο γνωστός κωμικός, που συχνά επιτίθεται στον Τραμπ, εκτίμησε ότι «η συμμορία MAGA προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτό το παιδί που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ σαν κάτι άλλο εκτός από έναν από αυτούς».

Το ABC αποφάσισε να αναστείλει την εκπομπή αφού πολλά τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, που παίρνουν περιεχόμενο από αυτό, αρνήθηκαν να τη μεταδώσουν, καταγγέλλοντας τα σχόλια που έκανε ο Κίμελ τη Δευτέρα και την Τρίτη.

«Ένας καταπληκτικός πρόεδρος»

Χθες Πέμπτη το βράδυ ο Τζον Στιούαρτ, ένας από τους πιο γνωστούς οικοδεσπότες νυχτερινής, σατιρικής εκπομπής στις ΗΠΑ, παρουσίασε μια έκτακτη εκπομπή του “The Daily Show” στη διάρκεια της οποίας τόνισε ότι είναι «ένας πατριωτικά υπάκουος παρουσιαστής» και επέκρινε το κοινό της εκπομπής του την ώρα που γουχάιζε βίντεο του Τραμπ.

Κλείνοντας τον μονόλογο με τον οποίο ξεκινά την εκπομπή του, ο Στιούαρτ δήλωσε: «Οι επικριτές μπορεί να πουν ότι οι ανησυχίες αυτής της κυβέρνησης για την ελευθερία του λόγου είναι απλώς ένα κυνικό τέχνασμα (…) ένα παραπέτασμα καπνού για να καλύψει την πρωτοφανή συγκέντρωση εξουσίας και τον χωρίς αρχές εκφοβισμό, που είναι ξεκάθαρα αντίθετος σε οποιαδήποτε απόπειρα διακυβέρνησης σε μια συνταγματική δημοκρατία».

«Κάποιοι θα το έλεγαν αυτό, όχι εγώ όμως, εγώ πιστεύω ότι είναι καταπληκτικό», τόνισε ο Στιούαρτ.

Η εκπομπή “Late Night with Seth Meyers” ακολούθησε αντίστοιχη γραμμή, με τον παρουσιαστή της Σεθ Μάγιερς να δηλώνει: «Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την καταστολή της ελευθερίας του λόγου (…) εντελώς άσχετο, απλώς ήθελα να πω προτού ξεκινήσουμε ότι πάντα θαύμαζα και σεβόμουν τον κύριο Τραμπ».

«Πάντα πίστευα ότι είναι (…) ένας οραματιστής, ένας καινοτόμος, ένας καταπληκτικός πρόεδρος και ένας ακόμη καλύτερος παίκτης του γκολφ. Και αν ποτέ με δείτε να λέω κάτι αρνητικό για αυτόν, θα πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε.

Ο Στίβεν Κολμπέρ ήταν πιο ευθύς στην κριτική του στη διάρκεια της εκπομπής του “The Late Show” που προβλήθηκε χθες. Πριν από τη μετάδοση της εκπομπής, αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram η φράση: «Το The Late Show στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ και των συνεργατών του».

«Άνθρωποι σε όλη τη χώρα έχουν σοκαριστεί από αυτή την κατάφωρη επίθεση στην ελευθερία του λόγου», τόνισε ο Κολμπέρ στην εκπομπή του, η οποία πρόκειται να σταματήσει να προβάλλεται του χρόνου.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού το CBS είχε ανακοινώσει ότι η εκπομπή θα ακυρωθεί για οικονομικούς λόγους, όμως η απόφαση ελήφθη αφού ο Κολμπέρ επέκρινε τον συμβιβασμό στον οποίο κατέληξε η μητρική εταιρεία του δικτύου με τον Τραμπ αναφορικά με ένα ρεπορτάζ της εκπομπής “60 Minutes”.

Ο παρουσιαστής του “The Tonight Show” Τζίμι Φάλον από την πλευρά του σχολίασε «για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω τι συμβαίνει, κανείς δεν ξέρει».

Ο Ντέιβιντ Λέτερμαν χαρακτήρισε την αναστολή της εκπομπής του Κίμελ «γελοία», ενώ πρόσθεσε ότι οι παρουσιαστές δεν θα πρέπει να απολύονται απλώς επειδή «δεν γλείφουν» «έναν αυταρχικό» πρόεδρο.

Πρώτη Τροπολογία

Πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ, όπως ο Μπεν Στίλερ και η Τζέιμι Λι Κέρτις, εξέφρασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ανησυχία τους για τις εξελίξεις.

Στο μεταξύ οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν ότι ο Τραμπ επιτίθεται στο δικαίωμα των Αμερικανών στην ελευθερία του λόγου, το οποίο προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος.

Η απάντηση Ομπάμα

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην υποχωρήσουν στον εκβιασμό της κυβέρνησης.

«Έπειτα από χρόνια που παραπονιόταν για την κουλτούρα ακύρωσης (cancel culture), η τρέχουσα κυβέρνηση έχει φτάσει σε ένα νέο και επικίνδυνο επίπεδο απειλώντας να αναλάβει δράση εναντίον των δημοσιογραφικών ομίλων, αν δεν φιμώσουν ή δεν απολύσουν τους δημοσιογράφους και τους σχολιαστές που δεν της αρέσουν», κατήγγειλε σε ανακοίνωσή του ο Ομπάμα.

Στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του, αλλά και της τρέχουσας, ο Τραμπ έχει απειλήσει να αφαιρέσει τις άδειες εκπομπής τοπικών καναλιών, τις οποίες εγκρίνει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) μια κατ’ όνομα ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή.

Η ακύρωση της εκπομπής του Κίμελ ανακοινώθηκε αφού ο πρόεδρος της FCC Μπρένταν Καρ – που διορίστηκε στη θέση από τον Τραμπ το 2017– απείλησε να ερευνήσει τα σχόλια του παρουσιαστή για τον Κερκ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ είπε: «Διάβασα κάπου ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα είναι σε ποσοστό 97% εναντίον μου, ξαναλέω 97% αρνητικά, και παρ’ όλα αυτά κέρδισα και με ευκολία και στις επτά αμφίρροπες πολιτείες» στις περσινές προεδρικές εκλογές.

«Όταν έχεις ένα τηλεοπτικό δίκτυο και έχεις βραδινές εκπομπές και το μόνο που κάνουν είναι να επιτίθενται στον Τραμπ, μόνο αυτό κάνουν, δεν επιτρέπεται να το κάνουν. Είναι βραχίονας του Δημοκρατικού κόμματος», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Εξάλλου εκτίμησε ότι «ίσως» θα πρέπει να χάσουν την άδειά τους κάποια κανάλια τα οποία «παρουσιάζουν μόνο αρνητικές ειδήσεις για εμένα». Αλλά αυτό «εξαρτάται από τον Μπρένταν Καρ», πρόσθεσε.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social σχολίασε ότι η ακύρωση της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ είναι «καταπληκτικά νέα για την Αμερική», ενώ συνεχάρη το ABC που «επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, «ο Κίμελ έχει μηδενικό ταλέντο και χειρότερη ακροαματικότητα ακόμη και από τον Κολμπέρ, αν αυτό είναι δυνατό».

Και κατέληξε απειλώντας τον Τζίμι Φάλον και τον Σεθ Μάγιερς: «Τώρα μένουν ο Τζίμι και ο Σεθ, δύο εντελώς αποτυχημένοι στο NBC των ψευδών ειδήσεων. Η ακροαματικότητά τους είναι επίσης φρικτή, κάντο NBC!!!», προτρέποντας το τηλεοπτικό δίκτυο να τους απολύσει.

Ο Καρ όταν ρωτήθηκε χθες για τους δύο αυτούς παρουσιαστές σχολίασε στο CNBC: «Θα δούμε τι θα γίνει».

«Βρισκόμαστε εν μέσω μιας μαζικής αλλαγής στη δυναμική του οικοσυστήματος των μέσων ενημέρωσης που οφείλεται σε πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων οι δομές που προέκυψαν από την εκλογή του προέδρου Τραμπ», ενώ πρόσθεσε «δεν έχουμε δει ακόμη όλες τις επιπτώσεις αυτής της αλλαγής».