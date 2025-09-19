Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε ότι σε ορισμένα τηλεοπτικά δίκτυα θα έπρεπε να τους έχουν«αφαιρεθεί» οι άδειες, υποστηρίζοντας την Αμερικανική Ρυθμιστική Αρχή Τηλεόρασης (FCC) σε μια αντιπαράθεση σχετικά με την αναστολή του παρουσιαστή του ABC, Τζίμι Κίμελ.

Το δίκτυο της Disney ανακοίνωσε την Τετάρτη το βράδυ ότι αποσύρει «επ’ αόριστον» τον Κίμελ από την εκπομπή του, μετά την αντίδραση του κοινού στα σχόλιά του για τη δολοφονία του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ την προηγούμενη εβδομάδα.

Τη Δευτέρα, ο Κίμελ είχε υπονοήσει ότι ο ύποπτος ήταν «MAGA Ρεπουμπλικάνος», ενώ οι αρχές στην Γιούτα είχαν δηλώσει ότι ο φερόμενος δράστης ήταν «εγκολπωμένος με αριστερή ιδεολογία».

Το ABC απέσυρε την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» μετά την απειλή της FCC για ενέργειες λόγω των σχολίων του Κίμελ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο θέμα στους δημοσιογράφους την Πέμπτη κατά την επιστροφή του από επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Air Force One, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Έχω διαβάσει κάπου ότι τα δίκτυα ήταν 97% εναντίον μου, ξανά, 97% αρνητικά, και όμως κέρδισα εύκολα, και στις επτά κρίσιμες πολιτείες».

«Μου δίνουν μόνο κακή δημοσιότητα. Εννοώ, έχουν άδεια. Θα έλεγα ότι ίσως θα έπρεπε να τους αφαιρεθεί η άδεια».

Στο μονόλογο του τη Δευτέρα, ο 57χρονος Κίμελ είπε ότι η «MAGA συμμορία» προσπαθεί «απελπισμένα να χαρακτηρίσει αυτόν τον νεαρό που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από αυτούς» και να «κερδίσει πολιτικούς πόντους». Παρομοίασε επίσης την αντίδραση του Τραμπ στον θάνατο του 31χρονου πολιτικού του συμβούλου με «τον τρόπο που ένα τετράχρονο θρηνεί για ένα χρυσόψαρο».

Μετά την επίθεση, ο Κίμελ είχε επίσης δημοσιεύσει στο Instagram καταδικάζοντας την επίθεση και στέλνοντας «αγάπη» στην οικογένεια Κερκ.

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, δήλωσε την Πέμπτη στο Fox ότι η αναστολή του Κίμελ δεν ήταν «το τελευταίο βήμα». «Θα συνεχίσουμε να κρατάμε αυτούς τους εκδότες υπόλογους απέναντι στο δημόσιο συμφέρον. Και αν οι εκδότες δεν συμφωνούν, μπορούν να παραδώσουν την άδειά τους στην FCC».

Η FCC έχει ρυθμιστική εξουσία πάνω σε αδειοδοτημένους, τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, που συχνά είναι συνεργάτες μεγάλων δικτύων όπως το ABC, και μπορεί να επιβάλει ποινές για σοβαρές παραβάσεις. Ωστόσο, η αρχή έχει περιορισμένη εξουσία πάνω σε καλωδιακά κανάλια, όπως το Fox ή το MSNBC, και καμία εξουσία πάνω σε podcasts ή το μεγαλύτερο μέρος του streaming περιεχομένου.

Σύμφωνα με νομικούς μελετητές, η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, που προστατεύει την ελευθερία λόγου, εμποδίζει τη FCC από το να αφαιρέσει νόμιμα άδειες βάσει πολιτικής διαφωνίας.

Η αναστολή του Κίμελ ανακοινώθηκε την Τετάρτη το βράδυ, λίγο μετά τη δήλωση της Nexstar Media, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατόχων τηλεοπτικών σταθμών στις ΗΠΑ, ότι δεν θα προβάλλει την εκπομπή του «στο προβλεπόμενο μέλλον». Η Nexstar χαρακτήρισε τα σχόλια του Κίμελ για τον Κερκ «προσβλητικά και αναιδώς ακατάλληλα σε μια κρίσιμη στιγμή της εθνικής πολιτικής συζήτησης».

Άλλοι δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και άλλοι εξέχοντες Δημοκρατικοί καταδίκασαν την αναστολή, θεωρώντας την ένδειξη «νέου και επικίνδυνου επιπέδου της κουλτούρας ακύρωσης».

Η Writers Guild of America και η Screen Actors Guild, δύο σωματεία του Χόλιγουντ, χαρακτήρισαν την απόφαση παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων ελευθερίας λόγου.

Ωστόσο, κάποιοι υποστήριξαν ότι η αναστολή του Κίμελ αποτελεί λογοδοσία και όχι κουλτούρα ακύρωσης. Όπως δήλωσε ο Ντέιβ Πόρτνοϊ, ιδρυτής της Barstool Sports, «Όταν κάποιος λέει κάτι που πολλοί θεωρούν προσβλητικό ή ανόητο και τιμωρείται γι’ αυτό, αυτά είναι συνέπειες των πράξεών του».

Άλλοι, όπως ο παρουσιαστής του Fox Greg Gutfeld και ο βρετανός παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν, υποστήριξαν ότι ο Κίμελ έριξε «λανθασμένα την ευθύνη» στον πολιτικό κύκλο του Κερκ, προκαλώντας «κατανοητή οργή σε όλη την Αμερική».

Ωστόσο, η επίτροπος της FCC Άννα Γκόμεζ επικρίνοντας τη στάση της ρυθμιστικής αρχής, τόνισε ότι «ένα απαράδεκτο πολιτικό βίαιο περιστατικό από έναν διαταραγμένο άνθρωπο δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για ευρύτερη λογοκρισία ή έλεγχο».