Ο αριθμός των επιχειρήσεων που κήρυξαν πτώχευση κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2025 στη Γερμανία είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί τα τελευταία έντεκα χρόνια. Πρόκειται στην ουσία για «θύελλα» πτωχεύσεων η οποία μάλιστα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters «συνεχίζεται». Αυτό επισήμανε και ο επικεφαλής αναλυτής του Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (DIHK), Φόλκερ Τράιερ, την περασμένη Παρασκευή, διευκρινίζοντας επίσης ότι «Ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα».

Δημοσκόπηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου έδειξε ότι σχεδόν κάθε τρίτη επιχείρηση με λιγότερους από 20 εργαζόμενους φοβάται επιδείνωση της οικονομικής της κατάστασης. Αυτές οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% όλων των επιχειρήσεων στη Γερμανία. Παράλληλα, ευρήματα της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας καταδεικνύουν ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου στα γερμανικά δικαστήρια υποβλήθηκαν 18.125 αιτήσεις πτώχευσης επιχειρήσεων – σχεδόν 12% περισσότερες από την ίδια περίοδο του 2024. Από όλα αυτά συμπεραίνεται ότι ο αριθμός των πτωχεύσεων στη Γερμανία το 2025 είναι ο υψηλότερος των τελευταίων έντεκα ετών.

Οι μικρότερες επιχειρήσεις κινδυνεύουν περισσότερο

Οι πτωχεύσεις λαμβάνουν χώρα «σε μεγάλο βαθμό στον τομέα των μικρών επιχειρήσεων», επισήμανε ο επικεφαλής της έρευνας πτώχευσης στο Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Leibniz Halle (IWH) στην DW, καθηγητής Στέφεν Μίλερ, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον κίνδυνο πτώχευσης. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό των εργαζόμενων, ο καθηγητής εξήγησε πως «ο μέσος όρος είναι 10 άτομα, αλλά οι περισσότερες είναι μικρότερες».

Η «καταιγίδα» πτωχεύσεων που καταγράφεται το πρώτο τρίμηνο του 2025 επεκτείνεται και στον τομέα των προσωπικών οικονομικών: Στη Γερμανία, ο αριθμός των προσωπικών πτωχεύσεων αυξήθηκε επίσης το περασμένο έτος. Στους πρώτους τρεις μήνες του 2025, καταγράφηκαν 57.824 πτωχεύσεις καταναλωτών, αύξηση άνω του 8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Λουκέτα και απώλεια θέσεων εργασίας

Παρόλο που το τσουνάμι των πτωχεύσεων πλήττει κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις με λίγους εργαζόμενους, η αύξηση των πτωχεύσεων σε ατομικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες έχει ως άμεση συνέπεια την αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας που χάνονται ή είναι εξαιρετικά επισφαλείς. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το 2025 θα χαθούν περίπου 170.000 θέσεις εργασίας. Πριν από την πανδημία COVID-19, ο αριθμός αυτός ήταν κάτω από 100.000. Ο καθηγητής Στέφεν Μίλερ εξηγεί ότι το 2025 «περίπου 200.000 θέσεις εργασίας θα επηρεαστούν – και αυτό το νούμερο είναι αρκετά υψηλό. Πριν από την πανδημία ήταν περίπου το μισό». Ένα μέρος των επηρεαζόμενων θέσεων εργασίας «θα κλείσει πράγματι, επειδή οι πτωχεύσεις οδηγούν σε λουκέτα». Ωστόσο ο οικονομολόγος Κλάους Χάινερ Ρελ, διαφωνεί και υποστηρίζει ότι «οι πτωχεύσεις συμβάλλουν σε μια ελαφρά αύξηση της ανεργίας, αλλά η εξέλιξη δεν είναι δραματική».

Γιατί τόσες πολλές πτωχεύσεις;

Για τους ειδικούς, οι λόγοι για τις πολλές πτωχεύσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους επιχειρηματίες και εργοδότες. Ο Κλάους Χάινερ Ρελ εξηγεί: «Ο κύριος λόγος φαίνεται να είναι η αδύναμη οικονομία των τελευταίων σχεδόν τριών ετών, με μια οικονομία που παραμένει στάσιμη ή έχει αρχίσει να υποχωρεί». Οι τιμές ενέργειας, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα είναι συνθήκες που συμβάλλουν επίσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα του DW.