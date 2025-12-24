Τα συμπεράσματα του συμποσίου «The Athens MIH» της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής (EAPD)

Τα συμπεράσματα του πρόσφατα διεξαχθέντος συμποσίου «The Athens MIH» της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής (EAPD) χαράσσουν το νέο οδικό χάρτη στον κλάδο της Παιδοοδιαντρικής.

Σύμφωνα με αυτά οι ειδικοί συμφώνησαν να επεκτείνουν τον όρο της υπενασβεστίωσης των πρώτων μόνιμων γομφίων (MIH) συμπεριλαμβανομένης της κλινικής κατάστασης με βλάβες MIH σε άλλα δόντια που δεν περιλαμβάνονταν μέχρι τώρα, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα νεογιλά δόντια με MIH. Καθώς η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει τη διάγνωση και τις θεραπευτικές προκλήσεις για όλες αυτές τις κλινικές εκδηλώσεις του MIH, δίνει την ευκαιρία στους οδοντιάτρους σε όλο τον κόσμο να έχουν μια ομοιογενή ολιστική άποψη της κλινικής οντότητας.

Συμφωνήθηκε επίσης η βελτίωση της υπερευαισθησίας με συνδυασμό θεραπευτικών προσεγγίσεων, ενώ όπως διαπιστώθηκε η τοπική αναισθησία των δοντιών με αναισθητικό διάλυμα με 1:100.000 αδρεναλίνη βοηθά στη διαχείριση του πόνου σε αυτά τα παιδιά κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής θεραπείας.

Υπογραμμίζεται ότι στην εν λόγω ξεχωριστή διήμερη εκδήλωση με την επωνυμία «Athens MIH Symposium, 23-24 Νοεμβρίου 2025» που διεξήχθη στην Αθήνα, 26 εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη, συγκεντρώθηκαν προκειμένου να επικαιροποιήσουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να συντάξουν οδηγίες για την έγκαιρη διάγνωση, την εξατομικευμένη εφαρμογή πρόληψης και θεραπευτικής προσέγγισης των προσβεβλημένων δοντιών.

Όπως σημειώνει η Δρ. Σωτηρία Γκιζάνη, Καθηγήτρια Παιδοδοντιατρικής του ΕΚΠΑ και εκλεγμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής:

«H υπενασβεστίωση γομφίων–τομέων (MIH) είναι μια διαταραχή της αδαμαντίνης του δοντιού, πολυπαραγοντικής αιτιολογίας και επηρεάζει κυρίως τους μόνιμους πρώτους γομφίους και συχνά τους μόνιμους τομείς. Κλινικά εμφανίζεται με αδιαφανείς λευκές, κίτρινες ή καφέ κηλίδες, αυξημένη ευαισθησία σε θερμικά ερεθίσματα ή/και πόνο ακόμα και στο βούρτσισμα των δοντιών, προδιάθεση για τερηδόνα και αισθητικά προβλήματα κυρίως στα πρόσθια δόντια. Επιπλέον τα παιδιά αυτά χρειάζονται απαιτητικές, σύνθετες θεραπείες και συχνούς επανελέγχους, συμβάλλοντας στη δημιουργία του οδοντιατρικού φόβου στα παιδιά αυτά.».

Η κα Γκιζάνη τονίζει ότι τα συμπεράσματα του συμποσίου αποτελούν παρακαταθήκη για τις επί θύραις αλλαγές στο χώρο της Παιδοδοντιατρικής όπως η επέκταση του όρου της υπενασβεστίωσης των πρώτων μόνιμων γομφίων (MIH) συμπεριλαμβανομένης της κλινικής κατάστασης με βλάβες MIH σε άλλα δόντια που δεν περιλαμβάνονταν μέχρι τώρα, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα νεογιλά δόντια με MIH. Καταλήγοντας η κα Γκιζάνη αναφέρει : «Συμπερασματικά, όπως αποτυπώθηκε στο Συμπόσιο η εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, με βάση τη σοβαρότητα της βλάβης και τις ανάγκες του παιδιού, είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή και αν χρειαστεί σταδιακή θεραπεία των δοντιών MIH που μπορεί να χρειαστεί περισσότερα από ένα ραντεβού. Η απόφαση για την εξαγωγή των προσβεβλημένων δοντιών θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά λαμβάνοντας υπόψη και τις προσδοκίες του ασθενούς και της οικογένειάς του».