Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου ένα κοριτσάκι δύο ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση πιράνχας, όταν έπεσε σε ποτάμι κοντά στο σπίτι της οικογένειάς της.

Η Κλάρα Βιτόρια, βρισκόταν έξω από το σπίτι της, το οποίο ήταν χτισμένο δίπλα στο ποτάμι και δεν διέθετε περίφραξη. Σύμφωνα με τις Αρχές, το κοριτσάκι έπεσε στο νερό μέσα από ένα άνοιγμα σε πλωτή κατασκευή όπου διέμενε η οικογένεια, σε περιοχή κοντά στην πόλη Κοαρί, στην πολιτεία Αμαζόνας.

Οι γονείς της αντιλήφθηκαν ότι κάτι είχε συμβεί όταν διαπίστωσαν πως το παιδί είχε εξαφανιστεί. Μπήκαν στο ποτάμι για να το αναζητήσουν και το εντόπισαν λίγα λεπτά αργότερα. Παρά την άμεση ανάσυρσή του, το κοριτσάκι δεν έδινε πλέον σημάδια ζωής και διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο αργότερα.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα τραύματα του παιδιού προκλήθηκαν από επίθεση πιράνχας. Στο σημείο όπου συνέβη το τραγικό συμβάν δεν υπήρχαν προστατευτικά κιγκλιδώματα, καθώς ο χώρος προοριζόταν για μελλοντικές κατασκευαστικές παρεμβάσεις.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο για τις απαραίτητες εξετάσεις, σύμφωνα με την Daily Mail.