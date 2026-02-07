Με εξώδικο που έστειλε στον Θανάση Χατζόπουλο και στον ΑΣ ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ ζητάει να αφαιρεθεί με δικά τους έξοδα το cube από την οροφή στο κλειστό της Πυλαίας, θέτοντας θέμα ασφαλείας.

Ο Χατζόπουλος, πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ, είχε στείλει εξώδικο στον Τέλη Μυστακίδη για να προχωρήσει στην εξόφληση των χρεών που είχε αναγνωρίσει, πριν αγοράσει τις μετοχές. Ένα εξώδικο, στο οποίο ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ απάντησε με δικό του.

Συγκεκριμένα, η πλευρά Μυστακίδη ζητάει από τον Χατζόπουλο και τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ να αφαιρέσουν με δικά τους έξοδα το cube από την οροφή στο κλειστό της Πυλαίας, ενώ το εξώδικο κοινοποιήθηκε και στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αθλητικών Υποδομών της ΓΓΑ.

Η ΚΑΕ θέτει θέμα ασφαλείας με το εξώδικό της και τονίζει πως «θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οτιδήποτε συμβεί», ενώ παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπό τη νέα ιδιοκτησία η ΚΑΕ δεν έχει υπογράψει ακόμη καμία σύμβαση μίσθωσης με τον ΑΣ για τη χρήση του PAOK Sports Arena, άρα τυπικά δεν έχει λόγο στα θέματα του γηπέδου.