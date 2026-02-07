Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες άνδρας 42 χρόνων, μέσα από το αυτοκίνητό του, το οποίο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Πάργας.

Ειδικότερα, στις 6 το πρωί η πυροσβεστική υπηρεσία στην Πάργα ειδοποιήθηκε από διερχόμενο οδηγό ότι στον δρόμο ανάμεσα στα χωριά Μεσοπόταμος και Καστρί, αγροτικό αυτοκίνητο βρίσκεται μέσα στο κανάλι βάθους δύο μέτρων, το οποίο ήταν γεμάτο νερό.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχε και η ΕΜΑΚ. Τον 42χρονο παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.