Η Τουρκία επιχειρεί το τελευταίο διάστημα να «κλείσει» ανοιχτά μέτωπα, στρέφοντας το ενδιαφέρον της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κυρίως προς την Αίγυπτο, με την οποία οι διπλωματικές σχέσεις τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν την ίδια δυναμική όπως επί εποχής Μόρσι.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και υπεγράφησαν σειρά συμφωνιών στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και του εμπορίου, με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Υπουργοί των δύο κρατών προχώρησαν στην υπογραφή πολλών συμφωνιών, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε πως η Αίγυπτος αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Τουρκίας στην Αφρική. Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση της Άγκυρας να ενισχύσει τη συνεργασία στο θαλάσσιο εμπόριο, στις μεταφορές και στην ασφάλεια στη θάλασσα.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης ένα ευρύ φάσμα περιφερειακών θεμάτων, όπως η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η κρίση στο Σουδάν, οι εξελίξεις στη Λιβύη και τη Συρία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και οι εντάσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η προσέγγιση Άγκυρας–Καΐρου, όπως επισημαίνεται, δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, αλλά οικοδομείται σταδιακά τον τελευταίο χρόνο και εκλαμβάνεται ως νέα αρχή, με έμφαση στην ενίσχυση της αυτάρκειας της αμυντικής βιομηχανίας και στη μείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό.

Στο ίδιο κλίμα επανεκκίνησης κινήθηκε και η συνάντηση στην Άγκυρα του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, με την Επίτροπο Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρτα Κος. Στην ατζέντα βρέθηκαν το Κυπριακό, η Τελωνειακή Ένωση και η διευκόλυνση των θεωρήσεων Σένγκεν.

Μέρος της λύσης

Μετά από χρόνια επιφυλακτικότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να αντιμετωπίζει πλέον την Τουρκία ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, όπως ανέφερε το Politico, με φόντο τόσο τις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και τον πιθανό ρόλο της Τουρκίας σε μια μεταπολεμική περίοδο, ως ειρηνευτική δύναμη και περιφερειακός παράγοντας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ωστόσο, οι Βρυξέλλες κρατούν επιφυλάξεις, λόγω της οπισθοχώρησης της Τουρκίας σε ζητήματα δημοκρατίας και των διώξεων πολιτικών αντιπάλων από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά αυτή τη διπλωματική αντεπίθεση της Τουρκίας. Με την Αίγυπτο οι σχέσεις παραμένουν άριστες, παρά την εκκρεμότητα που αφορά το επεισόδιο με τη Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Όσον αφορά το άνοιγμα προς τις Βρυξέλλες, ελληνικές διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά, καθώς η συμμόρφωση της Άγκυρας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αποτελεί προϋπόθεση και για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.