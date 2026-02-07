Ντέρμπι για Καμαρά

Ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό θα έχουμε την Κυριακή, ντέρμπι όμως θα έχουμε και στα μεταγραφικά. Οι «πράσινοι» ήθελαν τον Ετιέν Καμαρά στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο αλλά δεν τα βρήκαν τελικά με τη Σαρλερουά και το καλοκαίρι θα μπουν στη διεκδίκησή του και οι «ερυθρόλευκοι». Στο Βέλγιο υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός ρώτησε για τον 22χρονο Γάλλο χαφ που έχει συμβόλαιο ως το 2027 και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να δούμε μονομαχία αιωνίων για την απόκτησή του. Στον Πειραιά δεν επιβεβαιώνουν ότι γίνονται συζητήσεις αυτή την περίοδο, επιβεβαιώνουν όμως ότι ο παίκτης αρέσει.

Πλειστηριασμός για Τσάπρα

Μεγάλο ντέρμπι βέβαια, όχι μόνο αιωνίων αλλά με εμπλεκόμενες όλες τις μεγάλες ομάδες, μπορεί να δούμε και για τον Τσάπρα. Ο πλάγιος μπακ του Λεβαδειακού έχει εντυπωσιάσει φέτος και αυτή τη στιγμή, όπως έχω σημειώσει, φαβορί για την απόκτησή του μοιάζει η ΑΕΚ. Ο Κομπότης όμως δεν βιάζεται να πουλήσει. Αντιθέτως, ποντάρει στο ενδεχόμενο να υπάρξει ενδιαφέρον και από ομάδες του εξωτερικού για να ανεβάσει κι άλλο την τιμή του παίκτη. Αυτό που θέλει το αφεντικό του Λεβαδειακού είναι να γίνει ένας… πλειστηριασμός για τον Τσάπρα, με το περιβάλλον του οποίου έχουν μιλήσει και οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

Μήνυμα Λανουά στους διαιτητές

Το αυριανό ντέρμπι στο Καραϊσκάκη έχει βάλει στην… πρίζα τον Λανουά, ο οποίος δεν θέλει με τίποτα να υπάρχει συζήτηση για τη διαιτησία μετά τη λήξη. Μετά τον χαμό που έγινε έπειτα από το ΑΕΚ – Ολυμπιακός, ο επικεφαλής της ΚΕΔ θέλει ένα ήρεμο, από διαιτητικής άποψης, ντέρμπι αιωνίων. Ο Γάλλος θέλει σαν τρελός να παραμείνει στη θέση του και τα επόμενα χρόνια και για να συμβεί αυτό ξέρει ότι δεν θα πρέπει να έχουν παράπονα από τη διαιτησία οι μεγάλες ομάδες και ειδικά αυτή ή αυτές που στηρίζουν την ΕΠΟ. Γι’ αυτό και έχει κάνει σαφές στους διαιτητές πως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και… έξυπνοι.

Ορισμός-πρόκληση, λένε στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ είναι μία από τις ομάδες που έχουν παράπονα από τη διαιτησία από την αρχή της σεζόν και δεν είδε με καθόλου καλό μάτι τον ορισμό του Τζήλου για το ματς στις Σέρρες. Στη Νέα Φιλαδέλφεια υπάρχουν αυτοί που λένε στον Ηλιόπουλο ότι θα πρέπει να παραμείνει ψύχραιμος και να μη μπει η ομάδα στη λογική ότι οι διαιτητές είναι εχθροί της. Υπάρχουν όμως και αυτοί που συμβουλεύουν τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να ανεβάσει τους τόνους και να πάει σε μετωπική, καθώς θεωρούν πως η ομάδα του Νίκολιτς θα βρει μεγάλα εμπόδια στον δρόμο της αν δείξει ικανή να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Και τον ορισμό του Τζήλου τον βλέπουν σαν επιχείρημα για να στηρίξουν την άποψή τους.

Πέφτει… θάψιμο στον Μπενίτεθ

Στον Παναθηναϊκό δεν ασχολούνται με τη διαιτησία, αφενός επειδή ο Αλαφούζος πιστεύει ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αφετέρου επειδή έχουν άλλα προβλήματα για να ασχοληθούν. Και ένα εξ αυτών, πάρα πολύ σημαντικό, είναι οι σχέσεις του προπονητή με τους παίκτες. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά καθώς οι παίκτες σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους δεν λένε και τα καλύτερα για τον Ισπανό προπονητή. Αντιθέτως, τον έχουν ήδη απομυθοποιήσει και θεωρούν πως οι φίλαθλοι θα τους… αθώωναν αν ήξεραν όλα όσα γίνονται. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Είναι όντως τόσο ακατάλληλος ο Μπενίτεθ ή αυτά τα διαρρέουν παίκτες που ξέρουν πως το μέλλον τους στην ομάδα δεν είναι τόσο σίγουρο όσο πίστευαν;

Η πραγματική στήριξη Φουρνιέ σε Μπαρτζώκα

Δεν πέρασε απαρατήρητη η κίνηση του Φουρνιέ να εμφανιστεί στο ΣΕΦ με t-shirt για τον Μπαρτζώκα, στο ματς του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια. Ήταν μια κίνηση που προκάλεσε διάφορα σχόλια καθώς υπάρχουν αυτοί που θεωρούν πως ο Γάλλος… λαϊκίζει. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Ο Φουρνιέ όντως στηρίζει πολύ τον προπονητή του και αυτό το δείχνει όχι με το να φορέσει ένα φανελάκι με το πρόσωπό του, αλλά με το να βάζει το «εγώ» του στην υπηρεσία του «εμείς», με το να αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού του, με το να ασχολείται με την άμυνα και τη δημιουργία, παραβλέποντας για λίγο το σκοράρισμα. Δεν θα τα έκανε όλα αυτά αν δεν στήριζε τον προπονητή του.