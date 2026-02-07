Στις αντιδράσεις που προκάλεσε η ανακοίνωσή της για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, και ειδικότερα στη χρήση του όρου «παράνομες εισβολές», επανήλθε η Μαρία Καρυστιανού με νέα ανάρτησή της.

Η ίδια διευκρίνισε ότι η αναφορά της αφορούσε «εισβολή ως πράξη οργανωμένη από διακινητές» και όχι ανθρώπους, καταγγέλλοντας σκόπιμη αλλοίωση των λεγομένων της με στόχο να της αποδοθούν απάνθρωπες θέσεις περί «δίκαιου θανάτου» μεταναστών.

«Η λέξη εισβολή μετατράπηκε σε… εισβολείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για τη χρονική συγκυρία. Όπως σημείωσε, μετά την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησης του Κινήματός της, «οτιδήποτε λέω δολίως παρερμηνεύεται με τη γνωστή μέθοδο της διαστρέβλωσης λέξεων».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να σιωπήσει, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε υπαινιγμό περί απανθρωπιάς. «Παραμένω η παιδίατρος που τιμώ τον όρκο μου και δεν θα μπορούσα ποτέ να ταχθώ υπέρ του θανάτου – και μάλιστα παιδιών, στη θεραπεία των οποίων έχω αφιερώσει τη ζωή μου», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι άνθρωποι που χάθηκαν στο ναυάγιο «είναι ζωές που κόπηκαν απότομα, όπως και οι ζωές των θυμάτων στα Τέμπη».

Στην ίδια ανάρτηση, η Μαρία Καρυστιανού επιρρίπτει ευθύνες τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο για τη μετατροπή της Ελλάδας σε «επί πληρωμή αποθήκη ψυχών», κάνοντας λόγο για υποκριτική ευαισθησία από πολιτικές και οικονομικές ελίτ που, όπως υποστηρίζει, αδιαφορούν για την ανθρώπινη ασφάλεια.

Δείτε την ανάρτησή της