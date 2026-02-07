Σε μια υπόθεση που μοιάζει περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας παρά με πραγματικότητα, το άθλημα του άλματος με σκι βρίσκεται στο επίκεντρο ενός αλλόκοτου σκανδάλου.

Δημοσίευμα της Bild κάνει λόγο για αθλητές που φέρονται να κατέφυγαν σε ενέσεις υαλουρονικού οξέος στα γεννητικά τους όργανα, επιδιώκοντας να αποκτήσουν πλεονέκτημα μέσω των αυστηρά ελεγχόμενων μετρήσεων των στολών τους, προκαλώντας συναγερμό στον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA).

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ορισμένοι άλτες του σκι φέρονται να έκαναν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος τους, με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να «πετούν» πιο μακριά.

Οι ισχυρισμοί αυτοί είδαν το φως της δημοσιότητας λίγο πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία και στη συνέχεια αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης από τον πρόεδρο της WADA, Witold Banka, σε συνέντευξη Τύπου.

Η υπόθεση έχει πλέον αποκτήσει την ονομασία «Penisgate», ενώ η WADA δηλώνει ότι παραμένει σε επιφυλακή για ενδεχόμενες ενδείξεις πως αθλητές επιχειρούν τεχνητή μεγέθυνση για να αποκτήσουν πλεονέκτημα. Όπως ανέφερε η Bild, οι ενέσεις υαλουρονικού οξέος πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν ώστε οι αθλητές να «παρακάμψουν το σύστημα» μετρήσεων των στολών τους, οι οποίες ρυθμίζονται αυστηρά ώστε να μην προσφέρουν αεροδυναμική υπεροχή.

Παρότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, παραμένουν βασικά ερωτήματα: γιατί ένας αθλητής να επέμβει στο σώμα του με αυτόν τον τρόπο, πόσο ασφαλές είναι και ποια είναι η σχέση με την αεροδυναμική του αθλήματος;

Τι είναι το υαλουρονικό οξύ και τι προκαλεί

Το υαλουρονικό οξύ αποτελεί υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως στην αισθητική ιατρική, μεταξύ άλλων και σε διαδικασίες αύξησης του μεγέθους του πέους. Ο καθηγητής ουρολογίας Έρικ Τσουγκ εξηγεί ότι η έγχυση υαλουρονικού μπορεί να αυξήσει τη διάμετρο, «αλλά θα χρειάζονταν πολλές ενέσεις υαλουρονικού οξέος», όπως αναφέρει ο ίδιος, έχοντας διατελέσει επικεφαλής συμβουλευτικής ομάδας ανδρολογίας στην Ουρολογική Εταιρεία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας.

Το αποτέλεσμα είναι προσωρινό και απαιτεί επαναλήψεις κάθε έξι έως δώδεκα μήνες, ανάλογα με την απορρόφηση και τη μετακίνηση των σωματιδίων.

Πώς συνδέεται με το άλμα με σκι

Στην αρχή κάθε σεζόν, οι αθλητές πρέπει να κατασκευάσουν τις στολές τους βάσει συγκεκριμένων μετρήσεων σώματος, οι οποίες λαμβάνονται με πιστοποιημένο 3D scanner από τη FIS, παρουσία γιατρού και υπό αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη στάση και το ντύσιμο.

Οι στολές αυτές ρυθμίζονται αυστηρά, καθώς το συνολικό μέγεθός τους μπορεί να έχει «σημαντική επίδραση» στην ανύψωση που επιτυγχάνεται κατά την πτήση, όπως εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής Νταν Ντουάιερ από το Πανεπιστήμιο Deakin.

Η τεχνητή αύξηση του μεγέθους του πέους θα μπορούσε, θεωρητικά, να επηρεάσει τις καταγραφόμενες διαστάσεις κατά τη μέτρηση, οδηγώντας σε μια ελαφρώς μεγαλύτερη στολή.

Το καβάλο της στολής επιτρέπεται να φτάνει έως το κάτω μέρος των γεννητικών οργάνων, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε αύξηση όγκου θα μπορούσε να προσφέρει μικρό πλεονέκτημα.

«Αυτή η ελαφρώς μεγαλύτερη στολή έχει μεγαλύτερη επιφάνεια, η οποία μπορεί να παράγει μια μικρή ποσότητα επιπλέον ανύψωσης», λέει ο Ντουάιερ. «Και κάθε εκατοστό μετράει. Αν η στολή σας έχει επιφάνεια που είναι 5% μεγαλύτερη, θα πετάξετε πιο μακριά. Φυσικά, αυτό είναι ένα ανταγωνιστικό άθλημα και όλοι βρίσκονται στα όρια με τους κανόνες γιατί όλοι θέλουν να κερδίσουν».

Οι κίνδυνοι για την υγεία

Ο Τσουγκ προειδοποιεί, ωστόσο, ότι τέτοιες ενέσεις ενέχουν σοβαρούς κινδύνους, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα, όπως σημειώνει και ο Guardian.

«Μία κακή τεχνική ένεσης ή η λάθος δόση μπορεί να προκαλέσει πόνο στο πέος, κακή αισθητική παραμόρφωση, λοίμωξη, φλεγμονή, αλλαγή στην αίσθηση και σεξουαλική δυσλειτουργία. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λοίμωξη μπορεί να επεκταθεί προκαλώντας γάγγραινα (νέκρωση των ιστών) και απώλεια του πέους».