Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε επισήμως στη Euroleague τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τη συμπεριφορά του μετά το ματς του Ολυμπιακού στο Ντουμπάι και η ΚΑΕ ετοιμάζει τις επόμενες νομικές κινήσεις της.

Οι «πράσινοι» είχαν ξεκαθαρίσει, μέσω ανακοίνωσης, ότι θα κινηθούν νομικά κατά του προπονητή των «ερυθρόλευκων» για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του αγώνα στο Ντουμπάι. Ο Μπαρτζώκας είχε γίνει έξαλλος με οπαδό που τον έβρισε και απάντησε στο ίδιο ύφος, με το «τριφύλλι» να διατηρεί στο προσκήνιο το θέμα.

Όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (7/2), ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε καταγγελία στη Euroleague κατά του προπονητή του Ολυμπιακού και περιμένει πλέον να δει πώς θα κινηθεί ο αθλητικός δικαστής και ποια θα είναι η τιμωρία που θα επιβληθεί στον Μπαρτζώκα.

Όπως λένε από την πράσινη ΚΑΕ, αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά νομικών κινήσεων που θα κάνουν μετά τη συμπεριφορά του προπονητή των Πειραιωτών.