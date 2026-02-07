Με γκολ των Μπεμό και Φερνάντες, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε την 4η συνεχόμενη νίκη στην Premier League επικρατώντας της Τότεναμ -που έπαιζε από νωρίς με 10 παίκτες- με 2-0 και παραμένει στην 4η θέση.

Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα φανεί στη συνέχεια της σεζόν. Προς το παρόν, πάντως, όλα πάνε καλά στους «κόκκινους διάβολους» μετά την αλλαγή προπονητή, καθώς με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο έχουν τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και παραμένουν στην 4άδα.

Μετά τις Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ και Φούλαμ, η Γιουνάιτεντ νίκησε και την Τότεναμ, η οποία από το 29ο λεπτό έπαιζε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Ρομέρο, ο οποίος δεν διαμαρτυρήθηκε καν, για το πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον Κασεμίρο.

Λίγα λεπτά μετά, στο 38′, ο Μπεμό με πλασέ από το ύψος του πέναλτι, μετά την εκτέλεση κόρνερ με… κομπίνα, έκανε το 1-0 και αμέσως μετά, στο 41′, ο Κασεμίρο πλησίασε στο 2-0 με κεφαλιά από κοντά αλλά ο Βικάριο κατάφερε να αποκρούσει.

Η Τότεναμ, η οποία βρίσκεται στη 14η θέση, ήθελε να αντιδράσει αλλά δεν μπορούσε να γίνει επικίνδυνη και στο 81′ το παιχνίδι κρίθηκε οριστικά με το 2-0 από τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος βρήκε δίχτυα από κοντά μετά τη σέντρα του Νταλότ.