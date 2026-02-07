Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί προπονήθηκε κανονικά το Σάββατο (7/2) και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή (8/2), στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Μαροκινός φορ απουσίασε τόσο από το ντέρμπι με την ΑΕΚ όσο και από το παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, υπολογίζεται κανονικά όμως για την αναμέτρηση με τους «πράσινους» καθώς προπονήθηκε κανονικά την παραμονή του αγώνα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επομένως, τον συμπεριέλαβε κανονικά στην αποστολή, από την οποία απουσιάζει ο τραυματίας Πιρόλα αλλά και ο Μπρούνο. Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» για το ντέρμπι ολοκληρώθηκε και το μόνο που σκέφτονται όλοι στην ομάδα είναι η νίκη προκειμένου να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι παίκτες που συμπεριέλαβε στην αποστολή ο Μεντιλίμπαρ είναι οι Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.