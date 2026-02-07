Την αποχώρησή της από το project της European Super League επισημοποίησε το Σάββατο (7/2) η Μπαρτσελόνα, αφήνοντας πλέον μόνη της τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι δύο ισπανικές ομάδες συν τη Γιουβέντους ήταν οι τρεις που είχαν παραμείνει πιστοί στο project, μετά την αποχώρηση των αγγλικών και των Μίλαν και Ίντερ. Οι «μπιανκονέρι» αποχώρησαν, τελικά, από τη European Super League πέρυσι και τώρα ήταν η σειρά των «μπλαουγκράνα».

Η Μπαρτσελόνα εδώ και καιρό είχε έρθει ξανά πολύ κοντά με την UEFA και η εγκατάλειψη του σχεδίου για τη ESL θεωρήθηκε δεδομένη, τώρα όμως είναι και επίσημο αυτό καθώς το κλαμπ γνωστοποίησε την τελική απόφασή του.

«Η Μπαρτσελόνα ενημερώνει ότι σήμερα κοινοποίησε επίσημα στην European Super League Company και στους συλλόγους που συμμετέχουν σε αυτήν την αποχώρησή της από το project της European Super League», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Εξέλιξη που σημαίνει πως η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μείνει μόνης της πλέον να στηρίζει το όλο εγχείρημα.