Χρονικό περιθώριο έως τον προσεχή Ιούνιο φέρονται να έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρωσία, προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα οδηγήσει στη λήξη της πολεμικής σύγκρουσης, η οποία έχει ήδη εισέλθει στο τέταρτο έτος της. Την πληροφορία αυτή γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους.

Όπως σημείωσε ο Ζελένσκι, εάν η συγκεκριμένη διορία δεν τηρηθεί, τότε η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να προχωρήσει σε ισχυρές πιέσεις προς αμφότερες τις πλευρές, ώστε να ευθυγραμμιστούν με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

«Οι Αμερικανοί προτείνουν στα μέρη να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του φετινού καλοκαιριού και πιθανότατα θα πιέσουν ακριβώς πάνω σε αυτό το πρόγραμμα», ανέφερε ο Ουκρανός ηγέτης την Παρασκευή. Οι δηλώσεις του, σύμφωνα με το Associated Press, τελούσαν υπό εμπάργκο μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα και σαφής αλληλουχία εξελίξεων μέσα στους επόμενους μήνες: «Λένε ότι θέλουν να τα έχουν ολοκληρώσει όλα μέχρι τον Ιούνιο. Και θα κάνουν τα πάντα για να τελειώσει ο πόλεμος».