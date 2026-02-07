Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε χθες Παρασκευή ότι οι συζητήσεις για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προχωρούν «πολύ καλά», προσθέτοντας ότι υπάρχει η πιθανότητα «να προκύψει κάποιο αποτέλεσμα» από τις συνομιλίες.

Υπήρξαν «πολύ καλές συνομιλίες σήμερα, σε σχέση με Ρωσία-Ουκρανία. Κάτι θα μπορούσε να γίνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δεσμευτεί πως θα σταματούσε τον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο η υπόσχεση αυτή έχει μείνει ανεκπλήρωτη.

President Trump @POTUS: "We had very, very good talks today having to do with #Russia-Ukraine… We likewise had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly… We broke 50,000 on the Dow. Most people thought that was not possible to do so… pic.twitter.com/V1jnHOupgn — Global Media Eye (@GlobalMediaEyeN) February 7, 2026

Αμερικανοί και ουκρανοί διαπραγματευτές συζήτησαν έναν φιλόδοξο στόχο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου μέχρι τον Μάρτιο, αν και το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη διαφωνίες για το κρίσιμο εδαφικό ζήτημα, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Μεταξύ άλλων, οι πηγές ανέφεραν πως συζητήθηκε η προοπτική να διεξαχθούν ταυτόχρονα τον Μάιο εκλογές και δημοψήφισμα στην Ουκρανία για την έγκριση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι οδήγησε μόνο στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου και σε μια δέσμευση ότι θα συνεχιστούν σύντομα οι συζητήσεις. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πει ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση ενδέχεται να διεξαχθεί στις ΗΠΑ.