Αύριο, Κυριακή (8/2), συμπληρώνονται 45 χρόνια από τη σκοτεινή ημέρα της 8ης Φεβρουαρίου 1981, όταν 21 φίλοι του Ολυμπιακού έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της Θύρας 7, ένα γεγονός που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του συλλόγου.

Μέσα σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, το Σάββατο (7/2) πραγματοποιήθηκε στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού ήταν παρούσα, με εκπροσώπους από όλα τα τμήματα του συλλόγου να αποτίουν φόρο τιμής.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, αδελφοί Αγγελόπουλοι, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Μιχάλης Κουντούρης καθώς και ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.