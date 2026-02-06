Μεγαλώνει το μυστήριο γύρο από τη δολοφονία του επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, καθώς σπίτι του βρέθηκαν δύο πλαστές διαθήκες που αφορούν τη μεγάλη περιουσία που κληρονόμησε από τον παππού του.

Πιο αναλυτικά, ο 27χρονος απέκτησε πολλά χρήματα και ακίνητα από τον παππού του, ενώ ο πατέρας του κληρονόμησε ένα μικρό μέρος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ψυχρανθούν ακόμη περισσότεροι οι ήδη κακές σχέσεις πατέρα – γιου, κάτι που οδήγησε σε μεγάλη ένταση αναμέσα τους.

Στις δύο διαθήκες που βρέθηκαν λοιπόν, στη μία περίπτωση κληρονόμος είναι ο δολοφονημένος επιχειρηματίας και στην άλλη ο πατέρας του.

Σύμφωνα με το Live News, είναι άγνωστο ποιος συνέταξε τις διαθήκες και πότε, αλλά και αν έχουν κατατεθεί κάπου.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο επαγγελματικό του περιβάλλον μέχρι στιγμής, καθώς σύμφωνα με την κατάθεση του πατέρα, ο γιος του έκανε περίεργες παρέες και περικλύωνταν από άτομα που ήθελαν να τον εκμεταλλευτούν οικονομικά.

Ο πατέρας του 27χρονου, σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε:

«Δεν γνωρίζω ποιος σκότωσε τον Μανώλη, ούτε γνωρίζω τι δραστηριότητες είχε. Ξέρω όμως ότι ήταν μπλεγμένος με Αλβανούς, Ρωσοπόντιους και κάτι Ρουμάνους. Δεν ξέρω όμως τι δουλειές είχε μαζί τους. Με τον Μανώλη κατά διαστήματα δεν είχαμε καλές σχέσεις. Όταν μου έκαψαν τα δύο οχήματα, νόμιζα ότι το έκανε αυτός γιατί είχαμε διαφωνίες για τα περιουσιακά θέματα. Τώρα όμως που το σκέφτομαι δεν πρέπει να ήταν αυτός, πρέπει να ήταν μήνυμα, να ήταν προειδοποίηση. Πρέπει να σας μιλήσει η μάνα του, πρέπει να ξέρει πράγματα. Να πει γιατί πήγε στην Κρήτη, τι έγινε, τι ήξερε για τον Μανώλη. Και η σύντροφος του πρέπει να μιλήσει για όσα ξέρει».

Σημειώνεται, ότι η μητέρα του 27χρονου δεν κατέθεσε τελικά στην αστυνομία, ενώ από την επόμενη εβδομάδα ίσως κληθεί για συμπληρωματική κατάθεση η σύντροφός του, καθώς οι αστυνομικοί θεωρούν ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί όταν κατέθεσε, λόγω της άσχημης ψυχολογικής της κατάστασης.