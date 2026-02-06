Να λύσουν το κουβάρι της μυστήριας εκτέλεσης του 27χρονου από τη Νέα Πέραμο προσπαθούν οι Αρχές. Οι αστυνομικοί ερευνούν κάθε στοιχείο από το παρελθόν του επιχειρηματία, ενώ στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται οι καταθέσεις όσων τον γνώριζαν καλά και μίλησαν για αυτόν.

Χτες, Πέμπτη 5/2, βρέθηκε στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του 27χρονου ο οποίος παρέμεινε για κατάθεση στον 11ο όροφο πάνω από τέσσερις ώρες.

Ο πατέρας του 27χρονου μίλησε, σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, για τις απειλές που δεχόταν ο γιος του, ενώ εστίασε στα μπλεξίματα με Αλβανούς, Ρουμάνους, Ρωσοπόντιους, χωρίς όμως να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα και να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του γιου του.

Σήμερα, Παρασκευή 6/2, αναμένεται να προσέλθει για κατάθεση η μητέρα του 27χρονου θύματος.

Ακόμα και στις φυλακές Κορυδαλλού στρέφονται οι έρευνες

Οι έρευνες κατά τις ίδιες πληροφορίες στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση, ακόμα και μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού, καθώς ο ίδιος ο 27χρονος διαφήμιζε τη σχέση που διατηρούσε με άτομα της νύχτας.

Επίσης οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό τη σχέση που διατηρούσε η σύντροφος του θύματος με τον επιχειρηματία – πρώην συνεργάτη του 27χρονου που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν από έναν χρόνο στην Ελευσίνα.

Στο «μικροσκόπιο» έχει την ίδια στιγμή μπει το περίεργο τρίγωνο, μεταξύ του 27χρονου θύματος, του 59χρονου επιχειρηματία που βρέθηκε νεκρός στη Μάνδρα τον Φεβρουάριου του 2024 και του Αλβανού επιχειρηματία που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στο κέντρο της Ελευσίνας πριν από περίπου τρία χρόνια.