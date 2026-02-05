Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ενώσουν τα κομμάτια ενός σκοτεινού παζλ που ενδέχεται να οδηγήσει στην πλήρη εξιχνίαση του εγκλήματος.

Όπως αποκαλύφθηκε χθες, ο 27χρονος είχε δεχτεί στο παρελθόν ηχητικά απειλητικά μηνύματα από τον πατέρα του. Τα συγκεκριμένα μηνύματα μάλιστα αναμένεται να κατατεθούν στις Αρχές, ενώ οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση κάνουν «φύλλο και φτερό» το λάπτοπ και το τάμπλετ του 27χρονου.

Μάλιστα, την Πέμπτη αναμένεται και η κατάθεση του πατέρα του 27χρονου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για όσα έχει δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες στις εκπομπές. Παράλληλα, θα κληθεί να απαντήσει για τις σχέσεις που είχε με τον γιο του καθώς, σύμφωνα με τη σύντροφο, δεν είχαν καθόλου καλές σχέσεις.

Όπως προέκυψε οι δυο άνδρες βρίσκονταν σε μια συνεχή διαμάχη για τα περιουσιακά στοιχεία που είχε αφήσει ο παππούς στον εγγονό.

«Το θύμα γνώριζε τους θύτες»

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24, «οι θύτες και το θύμα γνωρίζονταν. Φαίνεται από τον τρόπο που λειτούργησαν».

Επιπλέον ο κ. Καλλιακμάνης ανέφερε πως στο μικροσκόπιο βρίσκεται η δολοφονία του επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά στη Μάνδρα Αττικής πριν από δύο χρόνια, αλλά και ένα τροχαίο δυστύχημα στην Ελευσίνα με έναν νεκρό δύο μήνες μετά.

Πρόσωπο «κλειδί» η σύντροφός του

Πρόσωπο «κλειδί» στην ιστορία είναι η σύντροφος του θύματος, η οποία κατέθετε την Τρίτη στις Αρχές επί έξι ώρες.

Οι αστυνομικοί ερευνούν την κατάθεσή της, αφού η ίδια επιμένει πως ο αρραβωνιαστικός της δεν είχε δεχτεί απειλές και δεν έδειχνε να ανησυχεί ή να φοβάται για τη ζωή του.

Όπως ανέφερε η νεαρή γυναίκα, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μετά την απαγωγή για την απαίτηση λύτρων, ενώ δήλωσε επίσης άγνοια για το ενδεχόμενο εμπλοκής του σε παράνομες δραστηριότητες.

Επιπρόσθετα, κάτι που προξένησε απορία στους αστυνομικούς είναι ότι η ίδια υποστήριξε ότι λίγο πριν από την αρπαγή, ο 27χρονος χτύπησε το κουδούνι της πολυκατοικίας, στοιχείο που δεν επιβεβαιώνεται από το υπάρχον βιντεοληπτικό υλικό. Αυτός είναι και ο λόγος που αναμένεται να κληθεί εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση.