Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας αναφορικά με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο. Την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται και τα ερωτήματα παραμένουν πολλά υπάρχουν οι πληροφορίες πως οι Αρχές αναμένεται να καλέσουν εκ νέου για κατάθεση τη σύντροφό του.

Στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών βρίσκεται η πρώτη πολύωρη κατάθεση της συντρόφου του 27χρονου στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, καθώς και νέο βιντεοληπτικό υλικό από τη νύχτα της απαγωγής.

Στο νέο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται το όχημα των δραστών να διέρχεται από σημείο της Ελευσίνας, λίγο μετά την αρπαγή, περνώντας μάλιστα δίπλα από περιπολικό.

«Δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μετά την απαγωγή για την απαίτηση λύτρων»

Σύμφωνα με όσα είπε στην κατάθεσή της η σύντροφός του, ο αρραβωνιαστικός της δεν είχε δεχθεί απειλές και δεν έδειχνε να ανησυχεί ή να φοβάται για τη ζωή του.

Όπως τόνισε, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μετά την απαγωγή για την απαίτηση λύτρων, ενώ η ίδια δήλωσε άγνοια για το ενδεχόμενο εμπλοκής του σε παράνομες δραστηριότητες.

Οι Αρχές όμως, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης εντοπίζουν ασάφειες στα λεγόμενά της, καθώς η ίδια υποστήριξε ότι τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, λίγο πριν την αρπαγή, ο 27χρονος χτύπησε το κουδούνι της πολυκατοικίας, στοιχείο που δεν επιβεβαιώνεται από το υπάρχον βιντεοληπτικό υλικό.

Για τον λόγο αυτό αναμένεται να κληθεί εκ νέου για συμπληρωματική κατάθεση.

Στο «μικροσκόπιο» δύο θάνατοι

Την ίδια στιγμή στο «μικροσκόπιο» των ερευνητών έχουν τεθεί και δύο παλαιότεροι θάνατοι προσώπων που σχετίζονταν με τον 27χρονο.

Πρόκειται για επιχειρηματία που δολοφονήθηκε με μαφιόζικο τρόπο το 2024 στη Μάνδρα, αλλά και για έναν νεαρό που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το ίδιο έτος, στο οποίο επέβαινε και το 27χρονο θύμα.