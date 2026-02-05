Επί 3,5 ώρες κατέθετε στην ασφάλεια ο πατέρας του δολοφονημένου 27χρονου στη Νέα Πέραμο, ενώ έγινε γνωστό ότι για την απαγωγή γνώριζε ένα άτομο, το οποίο προσπάθησε να σώσει τον επιχειρηματία.

Πιο αναλυτικά, ο πατέρας ρωτήθηκε για τη σχέση με τον γιο του, καθώς μαρτυρίες ανέφεραν ότι είχαν τεταμένες σχέσεις. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό ζήτημα μεταξύ τους, παρά κόντρες ανά διαστήματα, στο πλαίσιο της σχέσης πατέρα – γιου.

Επίσης, ρωτήθηκε για τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του 27χρονου το 2023, την οποία και απέσυρε στη συνέχεια. «Ήταν το παιδί μου, δεν μπορούσα να κρατήσω κακία. Με χτύπησε πάνω σε καβγά», είπε, σύμφωνα με το Live News.

Ο πατέρας του 27χρονου άφησε αιχμές για τη σύντροφο του γιου του, αλλά και την πρώην σύζυγό του, αναφέροντας ότι γνωρίζουν, αλλά δεν μιλάνε.

«Η σύντροφος ήταν άτομο που είχε άμεση σχέση μαζί του, θα μπορούσε να γνωρίζει πολλά, όπως και η μητέρα του», φέρεται να είπε, προσθέτοντας ότι η πρώην σύζυγός του μετακόμισε στην Κρήτη, επειδή διέτρεχε κίνδυνο.

Παρέμβαση για να σωθεί ο 27χρονος

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε στην εκπομπή του Mega, ότι υπήρχε διαμάχη μεταξύ δύο ομάδων.

Όταν σημειώθηκε η απαγωγή, η μία ομάδα έμαθε για το γεγονός και ένα μέλος της παρενέβη, τηλεφωνώντας στους απαγωγείς, όπου ζήτησε να απελευθερώσουν τον 27χρονο.

Τα πρόσωπα «κλειδιά»

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές φέρεται να θεωρούν ότι τρία είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» στην υπόθεση του 27χρονου.

Πρόκειται για τον πατέρα, τη μητέρα του, αλλά και τη σύντροφό του.

Μέχρι στιγμής, επίσημα μητέρα και σύντροφος υποστηρίζουν ότι ο 27χρονος δεν είχε προβλήματα με κάποιον, αλλά ο πατέρας αναφέρει το ακριβώς αντίθετο.

Συγκεκριμένα, έχει υποστηρίξει ότι η πρώην σύζυγός του δεχόταν απειλές και ότι ο γιος του μπορεί να ήταν μπλεγμένος κάπου, καθώς έκανε παρέα με άτομα που φέρεται να ήθελαν να τον εκμεταλλευτούν οικονομικά.