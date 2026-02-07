Στο 2,45% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο 2026, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025.

Ο δείκτης τιμών Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο 2025, εμφανίζεται αυξημένος κατά 1,57%. Συνολικά, το κυλιόμενο 12μηνο (Δεκέμβριος 2024 – Νοέμβριος 2025) καταγράφει αύξηση +1,49%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού ( -4,26% )

) Τροφές και είδη για κατοικίδια ( -3,13% )

) Τρόφιμα παντοπωλείου ( -1,99% )

) Τυροκομικά ( -1,68% )

) Είδη μιας χρήσης, οικιακά και είδη για πάρτι (-1,65%)

Οι μειώσεις αποδίδονται στην ομαλοποίηση της αγοράς και στη μείωση των τιμών παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα κρέατα ( +13,18% )

) Είδη πρωινού & ροφήματα ( +10,07% )

) Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη ( +6,32% )

) Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά ( +5,90% )

) Αλκοολούχα ποτά (+5,07%)

Γιατί αυξήθηκαν τα κρέατα

Στην έρευνα σημειώνεται ότι οι αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα οφείλονται:

Στην άνοδο των διεθνών τιμών, ειδικά στο μοσχάρι, λόγω μείωσης του ζωικού κεφαλαίου

Στις ασθένειες ζώων που έπληξαν περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα, κυρίως στα αμνοερίφια

Παράλληλα, οι διεθνείς τιμές κακάο και καφέ επηρεάζουν τις κατηγορίες γλυκών, πρωινού και ροφημάτων, καθώς οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ιδιαίτερα υψηλές λόγω κλιματικών συνθηκών.

Γιατί συγκρατούνται οι τιμές στα σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η τάση συγκράτησης των τιμών αποδίδεται σε:

Συγκράτηση πληθωρισμού , λόγω οικονομιών κλίμακας και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

, λόγω οικονομιών κλίμακας και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων , που επιτρέπει ταχύτερη προσαρμογή στις νέες τιμές

, που επιτρέπει ταχύτερη προσαρμογή στις νέες τιμές Ενίσχυση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, με αυξανόμενα μερίδια πωλήσεων στις μεγάλες αλυσίδες

Τέλος, σημειώνεται ότι η επίδραση της νέας πρωτοβουλίας για μείωση τιμών δεν μπορεί ακόμη να αποτιμηθεί πλήρως, καθώς επηρέασε τις πωλήσεις μόνο λίγων ημερών.