Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο Συνεδριακό Κέντρο του κόμματός του (AK Parti), επέλεξε να ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους, στοχεύοντας απευθείας στην πρόσφατη τριμερή σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.

Με μια ρητορική που επικαλείται προσχηματικά το διεθνές δίκαιο, ενώ στην πράξη το αμφισβητεί, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Άγκυρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος ηγέτης χαρακτήρισε τις κινήσεις των τριών χωρών ως άνευ ουσίας για τα συμφέροντα της χώρας του.

«Δεν παραχωρούμε σπιθαμή από τα συμφέροντά μας»

Ο Τούρκος Πρόεδρος, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της Διευρυμένης Σύσκεψης Προέδρων Νομαρχιακών Οργανώσεων, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνδέοντας τις διπλωματικές κινήσεις στην περιοχή με τις εξελίξεις στη Γάζα.

«Είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στο Αιγαίο είτε οπουδήποτε αλλού, ούτε δικαιώματα καταπατούμε ούτε επιτρέπουμε να καταπατηθούν τα δικά μας. Οι αυθάδειές τους, στα δικά μας μάτια, δεν έχουν και δεν μπορούν να έχουν καμία διαφορά από το κουδούνισμα άδειου τενεκέ», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποβαθμίζοντας την αξία των συμμαχιών που διαμορφώνονται απέναντι στην Άγκυρα.

«Το λέω ξεκάθαρα: είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στο Αιγαίο είτε οπουδήποτε αλλού, ούτε παραβιάζουμε δικαιώματα ούτε επιτρέπουμε να παραβιαστούν τα δικά μας. Δεν θα επιτρέψουμε επίσης να καταπατηθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».

Αγνόηση των διεθνών συμφωνιών και η στάση για την Κύπρο

Η Άγκυρα δείχνει αποφασισμένη να αγνοήσει οποιαδήποτε υπογραφή ή αμυντική/ενεργειακή σύμπραξη δεν την περιλαμβάνει. Ο Ερντογάν διεμήνυσε ότι οι διμερείς ή τριμερείς συμφωνίες στην περιοχή δεν πρόκειται να αλλάξουν την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.

«Μπορούν να γίνουν συμφωνίες, να πέσουν υπογραφές, να δοθούν διάφορα μηνύματα μέσω κατευθυνόμενων ερωτήσεων. Τίποτε από αυτά δεν μας δεσμεύει ούτε αλλάζει την πολιτική μας», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως η Τουρκία θα συνεχίσει να λειτουργεί με βάση τη δική της «ιστορική εμπειρία».

Κλείνοντας την αναφορά του στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου, επιτέθηκε εκ νέου στην ισραηλινή ηγεσία: «Οι αυθάδειες όσων έχουν στα χέρια τους το αίμα πάνω από 70.000 Παλαιστινίων αδελφών μας, στα δικά μας μάτια δεν είναι και δεν μπορούν να είναι τίποτε άλλο παρά το κουδούνισμα άδειου τενεκέ. Δεν πέσαμε και δεν θα πέσουμε στις παγίδες τους. Δεν παρασυρθήκαμε και δεν θα παρασυρθούμε από προκλήσεις».