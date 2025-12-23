Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Νίκος Χριστοδουλίδης επισφράγιζαν την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας των χωρών τους, τα περισσότερα πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου υποβάθμισαν τη συνάντηση.

Αυτή η αμηχανία, που κράτησε μέχρι να δοθεί η επίσημη «γραμμή», αποτελεί ίσως την ισχυρότερη επιβεβαίωση για τη σημασία της Συνόδου.

Η σιωπή έδωσε τη θέση της σε μια ενορχηστρωμένη επίθεση την Τρίτη. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah πρωτοστάτησε στις αντιδράσεις, χρησιμοποιώντας βαρείς χαρακτηρισμούς.

Το τουρκικό αφήγημα επιχείρησε να συνδέσει τη συνάντηση με την αστάθεια στη Συρία, κατηγορώντας τις τρεις χώρες ότι χρησιμοποιούν τη «στρατηγική εξισορρόπηση» ως πρόσχημα για να πλήξουν τα συμφέροντα της Άγκυρας.

Τι γράφουν Hurriyet και Milliyet

Πιο αναλυτική, αν και εξίσου αιχμηρή, ήταν η κάλυψη από τις Hurriyet και Milliyet. Και οι δύο εφημερίδες υποστήριξαν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται ενοχλημένος από την αυξανόμενη παρουσία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι η συνάντηση στην Ιερουσαλήμ είχε σαφή στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, Αθήνα και Λευκωσία επιδιώκουν να αποκτήσουν ρόλο και στη σχεδιαζόμενη δύναμη για τη Γάζα, κάτι που εντάσσεται — όπως γράφεται — σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό περιορισμού της τουρκικής επιρροής.

Sabah: Κοινοί λογαριασμοί στο τρίγωνο του κακού

Η φιλοκυβερνητική Sabah κυκλοφόρησε με τον επιθετικό τίτλο «Κοινοί λογαριασμοί στο τρίγωνο του κακού», υπογραμμίζοντας ότι την ώρα που τουρκική αντιπροσωπεία βρισκόταν στη Δαμασκό, οι τρεις ηγέτες στην Ιερουσαλήμ σχεδίαζαν τη «στρατηγική εξισορρόπηση» της Τουρκίας. Αντίστοιχα, η Haber 7 και η Yeni Safak έκαναν λόγο για «απαίσιες απειλές» του Νετανιάχου, ο οποίος, κατά τις ίδιες πηγές, «αποκάλυψε τις πραγματικές του προθέσεις» στοχοποιώντας άμεσα την Άγκυρα.

Τι λέει ο ισραηλινός Τύπος

Σύμφωνα με αναλύσεις από ισραηλινά δίκτυα όπως το Ynet, η ανησυχία της γείτονας δεν είναι τυχαία.

Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τη συγκρότηση μιας οργανωμένης «δύναμης ταχείας επέμβασης» που θα λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στην «τουρκική πρόκληση».

Μάλιστα, το Channel 14 του Ισραήλ μετέδωσε πως οι τρεις ηγέτες είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν στην Τουρκία να αποκτήσει περαιτέρω επιρροή, αυτοπροσδιοριζόμενοι ως εκπρόσωποι «τριών αρχαίων εθνών».