Η σημερινή ανακοίνωση των Ουκρανών επισημαίνει ότι ο ουκρανικός στρατός έπληξε το εργοστάσιο συνθετικού καουτσούκ Γιεφρέμοφ στη ρωσική περιοχή της Τούλα και αποθηκευτική εγκατάσταση για ναυτικά drones στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία.

Ο ουκρανικός στρατός αναφέρει στην ανακοίνωσή του στην εφαρμογή Telegram ότι το εργοστάσιο Γιεφρέμοφ εξειδικεύεται στην παραγωγή εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε πλαστικά εκρηκτικά και στερεά καύσιμα για πυραύλους.

«Εκρήξεις και μια ευρείας κλίμακας πυρκαγιά σημειώθηκαν, όπως αναφέρθηκε, στη μονάδα παραγωγής» προστίθεται στην ανακοίνωση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.