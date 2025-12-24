Στην αγορά του 49% του σταδίου Αζτέκα, στο οποίο ο Πελέ το 1970 και ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα το 1986 στέφθηκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές, προχώρησε η αμερικανική κοινοπραξία General Atlantic, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η General Atlantic συμφώνησε για την αγορά του 49% του ομίλου Ollamani, ο οποίος έχει την πλειοψηφία των μετοχών μιας εκ των μεγαλύτερων ομάδων της χώρας, της Κλαμπ Αμέρικα, καθώς και το στάδιο «Αζτέκα», το οποίο έχει μετονομαστεί πλέον σε Estadio Banorte.

Σε διαδικασία ανακαίνισης ενόψει του Μουντιάλ 2026, την πρεμιέρα του οποίου θα φιλοξενήσει, είναι ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα παγκοσμίως καθώς σε αυτό πανηγύρισαν την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Βραζιλία του Πελέ το ’70 και η Αργεντινή του Μαραντόνα το ’86.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η General Atlantic και η Ollamani θα συνεργαστούν με την Kraft Analytics Group, θυγατρική της εταιρείας χαρτοφυλακίου του δισεκατομμυριούχου Ρόμπερτ Κραφτ, για διαχείριση δεδομένων και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο όμιλος ελέγχει επίσης την ομάδα του NFL, Νιου ίγκλαντ Πάτριοτς, από το 1994 και σχετικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου Gillette στη Μασαχουσέτη.

Ο Όμιλος Ollamani ιδρύθηκε από τον γίγαντα των τηλεπικοινωνιών και της ραδιοτηλεόρασης Televisa Group τον Φεβρουάριο του 2024. Η Ollamani θα διατηρήσει το υπόλοιπο 51% των μετοχών του στην Grupo Águilas, και ο πρόεδρος της Televisa, Εμίλιο Αθκαράγηκα Χέαν, θα γίνει ο εκτελεστικός πρόεδρός της. Επιπλέον, η Ollamani κατέχει ένα τμήμα τυχερών παιχνιδιών που λειτουργεί 18 καζίνο, ενώ η εκδοτική του δραστηριότητα περιλαμβάνει εκδόσεις όπως το εβδομαδιαίο ψυχαγωγικό περιοδικό TVyNovelas.

Η Κλαμπ Αμέρικα, που αποκτήθηκε από την Televisa το 1959, είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα του Μεξικού, με πάνω από 40 εθνικά και διεθνή τρόπαια και μια μεγάλη βάση οπαδών στη χώρα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επίσης εισηγμένη στο Μεξικανικό Χρηματιστήριο, γεγονός που την καθιστά μία από τις λίγες εισηγμένες στο χρηματιστήριο ποδοσφαιρικές ομάδες.