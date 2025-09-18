Ο Τζίμι Κίμελ εμφανίζεται «απολύτως εξοργισμένος» μετά την απόφαση του ABC να «κατεβάσει» επ’ αόριστον την εκπομπή του «Jimmy Kimmel Live!», στον απόηχο της κατακραυγής που προκάλεσαν τα σχόλιά του για τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην Daily Mail, ο 57χρονος παρουσιαστής αντέδρασε οργισμένα όταν ενημερώθηκε για την αναστολή της εκπομπής του την Τετάρτη, με έναν παραγωγό να δηλώνει πως «ποτέ δεν τον έχουν δει τόσο θυμωμένο». Ο Τζίμι Κίμελ φέρεται να συζητά ήδη με τη διοίκηση του δικτύου τρόπους για να λυθεί το συμβόλαιό του, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

Jimmy Kimmel reportedly ‘f–king livid’ over ABC pulling ‘Live!’ — as Trump cheers ‘great news for America’ https://t.co/DVIjRu65XB pic.twitter.com/VjhuezQGdQ — New York Post (@nypost) September 18, 2025

Ο παρουσιαστής βρέθηκε στο στόχαστρο όταν, στον μονόλογό του τη Δευτέρα, χαρακτήρισε «MAGA gang» όσους προσπάθησαν να αξιοποιήσουν πολιτικά τη δημόσια εκτέλεση του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμό στον λαιμό σε εκδήλωση στη Γιούτα. Για το έγκλημα έχει συλληφθεί ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον.

Η απόφαση του ABC να αποσύρει την εκπομπή του Κίμελ προκάλεσε πολιτική θύελλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε μέσω του Truth Social γράφοντας: «Σπουδαία νέα για την Αμερική: Το αποτυχημένο σόου του Τζίμι Κίμελ ακυρώθηκε. Ο Κίμελ δεν έχει ταλέντο και ακόμα χειρότερα νούμερα από τον Κολμπέρ, αν είναι δυνατόν».

Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας του λόγου στην αμερικανική τηλεόραση. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, έκανε λόγο για «πρωτοφανές» βήμα εκ μέρους των τοπικών συνεργαζόμενων σταθμών που αρνήθηκαν να μεταδώσουν το πρόγραμμα, τονίζοντας ότι πρόκειται για «σημαντική καμπή» στη σχέση πολιτικής και ΜΜΕ.

Ο Τζίμι Κίμελ, που βρίσκεται στην ABC από το 2004, είναι ο δεύτερος διάσημος παρουσιαστής late-night show που βλέπει την εκπομπή του να κόβεται λόγω πολιτικής αντιπαράθεσης. Τον Ιούλιο, το CBS είχε ανακοινώσει το τέλος του «The Late Show» του Στίβεν Κολμπέρ για τον Μάιο του 2026, επίσης μια απόφαση που είχε χαιρετίσει ο Τραμπ.