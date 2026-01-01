Η κακή ανάμνηση από την προηγούμενη ήττα στην Ουάσινγκτον δεν είχε σβήσει, όμως οι Μπακς γνώρισαν ξανά την ήττα από τους Γουίζαρντς με 113-114 και έκλεισαν το 2025 με τον πιο απογοητευτικό τρόπο.

Το ρεκόρ του Μιλγουόκι υποχώρησε στο 14-20 (8-9 στην έδρας τους, 6-11 μακριά από αυτή), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παρουσιάζει γεμάτη στατιστική εικόνα με 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 28:25 συμμετοχής. Παρ’ όλα αυτά, στο φινάλε είδε την προσπάθειά του να κόβεται από τον Σαρ και αμέσως μετά αστόχησε στο σουτ που θα μπορούσε να χαρίσει τη νίκη.

Ο χρόνος συμμετοχής του παραμένει περιορισμένος, κάτι που δυσκολεύει τόσο τον ίδιο όσο και τη συνολική λειτουργία της ομάδας.

Ο Πόρτερ και ο Ρόλινς είχαν θετική παρουσία, ο Πόρτις πρόσφερε λύσεις μετά την ανάπαυλα, όμως συνολικά τα «Ελάφια» εξακολουθούν να αναζητούν σταθερότητα στο παιχνίδι τους, χωρίς μέχρι στιγμής να τη βρίσκουν.

Αντίθετα, οι Γουίζαρντς ανέβηκαν στο 8-24 (4-11 εντός, 4-13 εκτός), έχοντας σημαντική συνεισφορά από τον Άλεξ Σαρ και ακόμη μεγαλύτερη από τον Μπαμπ Κάρινγκτον, ενώ είδαν τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να σκοράρει με απόλυτη ψυχραιμία το καλάθι που έκρινε το ματς. Ο Κρις Μίντλετον έμεινε άποντος σε 22:38 συμμετοχής.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: 42-38 οι πόντοι στη ρακέτα, 5-17 στον αιφνιδιασμό, 23-52 από τους αναπληρωματικούς, 4-23 από τα λάθη του αντιπάλου και 17-16 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες μέσω επιθετικών ριμπάουντ. Κυρίως οι πόντοι του πάγκου και εκείνοι που προήλθαν από λάθη εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του αγώνα.

Επόμενο παιχνίδι για τους Μπακς απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς, τα ξημερώματα της 3ης Ιανουαρίου (03:00), στο Μιλγουόκι.

Ο απολογισμός του Γιάννη

Μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, ξεκινώντας με 2/2 βολές στην πρώτη επίθεση, συνέχισε με δίποντο και πρόσθεσε γκολ-φάουλ, φτάνοντας γρήγορα στους επτά πόντους μέσα σε δύο λεπτά. Αγωνίστηκε έξι λεπτά στην πρώτη περίοδο, με απολογισμό 10 πόντους (3/3 δίποντα, 4/5 βολές), τέσσερα ριμπάουντ και δύο λάθη.

Στην αρχή της δεύτερης περιόδου τα πρώτα του λεπτά ήταν “άδεια”, στη συνέχεια όμως ανέβασε στροφές και έγινε καθοριστικός. Στο ημίχρονο είχε 18 πόντους (6/8 δίποντα, 6/9 βολές), τέσσερα ριμπάουντ και τρία λάθη.

Η εικόνα των Μπακς δεν βελτιώθηκε άμεσα ούτε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ο Αντετοκούνμπο συνέχισε να πιέζει, έφτασε τους 27 πόντους πριν συμπληρώσει 20 λεπτά συμμετοχής και με προσωπικές ενέργειες μετέτρεψε το 68-75 σε 76-75, δείχνοντας πείσμα και αποφασιστικότητα.

Επέστρεψε στο παρκέ 10:51 πριν από το τέλος με το σκορ στο 91-90, όμως οι Γουίζαρντς απάντησαν άμεσα με σερί 9-0 και τρία τρίποντα του Κάρινγκτον. Και πάλι, όμως, ήταν εκεί για να μειώσει στους τρεις (104-107).

Βγήκε στα 5:14 με τη διαφορά στους δύο, επέστρεψε στα 2:50 με το σκορ στους τρεις, χρεώθηκε με βήματα, αλλά στα 33,2 δευτερόλεπτα ευστόχησε σε κρίσιμες βολές για το +3. Στα τελευταία δευτερόλεπτα πήρε επιθετικό ριμπάουντ και κόπηκε από τον Σαρ, ενώ στην τελευταία φάση, μετά την επαναφορά, εκτέλεσε δίποντο εκτός ισορροπίας, με την μπάλα να καταλήγει στο σίδερο.

Οι αριθμοί του Γιάννη: 33 πόντοι, 12/20 δίποντα, 9/14 βολές, 15 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη, 3 φάουλ.