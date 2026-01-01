Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς».

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ασθενείς και εργαζόμενους και να ανταλλάξει ευχές για το νέο έτος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε κλινικές και το τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπου από τον Ιούνιο λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών ώστε να γίνεται γρήγορα η πρώτη διαλογή, και ενημερώθηκε για τη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου κάθε περιστατικό να παραπέμπεται χωρίς καθυστερήσεις για αξιολόγηση από τους κατάλληλους ιατρούς.

Επίσης, ενημερώθηκε για τα έργα αναβάθμισης που έχουν γίνει στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς», με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στα οποία περιλαμβάνονται η ανακαίνιση της καρδιολογικής κλινικής και η αναβάθμιση του υπολογιστικού εξοπλισμού.