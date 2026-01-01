Με πυροτεχνήματα και υψωμένα ποτήρια η υφήλιος υποδέχθηκε σήμερα το 2026, αποχαιρετώντας μία από τις χρονιές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Το 2025 σημαδεύτηκε από τους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την εκεχειρία στη Γάζα και τις εύθραυστες ελπίδες για ειρήνη στην Ουκρανία.

Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τους συμπολίτες του ότι οι «ήρωες» των ενόπλων δυνάμεων θα οδηγήσουν τη Ρωσία στη νίκη στην Ουκρανία, στη φονικότερη σύγκρουση που έχει γνωρίσει η Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από την άλλη πλευρά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι «κατά 90% έτοιμη», τονίζοντας πως το υπόλοιπο 10% «περιέχει στην ουσία τα πάντα».

Στο χιονισμένο αλλά ημιβυθισμένο στο σκοτάδι, Κίεβο, και τη Μόσχα τόσο Ουκρανοί όσο και Ρώσοι καλωσόρισαν το νέο έτος εκφράζοντας την ελπίδα για ειρήνη, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

«Εύχομαι να τελειώσει ο πόλεμος, πιστεύω ότι αυτό είναι το βασικό και το πιο σημαντικό ζήτημα για τη χώρα μας», δήλωσε η Λαρίσα, μία γυναίκα στο κέντρο της Μόσχας που δεν θέλησε να αποκαλύψει το επώνυμό της.

Πολλοί Ουκρανοί σχολίασαν απογοητευμένοι ότι η ειρήνη μοιάζει ακόμη μακρινή. Αλλά η 9χρονη Ολέσια φάνηκε πιο αισιόδοξη: «Πιστεύω ότι θα έρθει η ειρήνη το νέο έτος».

Συγκρατημένοι εορτασμοί σε Σίδνεϊ και Χονγκ Κονγκ

Οι πρώτες καμπάνες της αλλαγής του χρόνου ήχησαν στον Ειρηνικό, με τη Νέα Ζηλανδία να ανοίγει τον κύκλο των παγκόσμιων εορτασμών. Στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον ο ουρανός φωτίστηκε από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Στο Σίδνεϊ οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς ήταν πιο συγκρατημένοι: πριν από το μεγάλο σόου των πυροτεχνημάτων -εννέα τόνοι φώτισαν το εμβληματικό λιμάνι της πόλης ακριβώς τα μεσάνυχτα- οι παρευρισκόμενοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ.

«Η χαρά που συνήθως συνοδεύει την έλευση του νέου έτους μετριάζεται φέτος από τη θλίψη για όσα προηγήθηκαν», δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Στο Χονγκ Κονγκ, το μεγάλο σόου πυροτεχνημάτων που είχε προγραμματιστεί στον κόλπο της Βικτώρια ακυρώθηκε ως φόρος τιμής στους 161 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών τον Νοέμβριο.

Ευρώ στη Βουλγαρία

Στη γειτονική Βουλγαρία, η αλλαγή του χρόνου σήμανε και την αλλαγή του νομίσματος αφού η βαλκανική χώρα μπήκε στη ζώνη του ευρώ.

Στη Συρία, όπου σφοδρή χιονοθύελλα κάλυψε τα βόρεια της χώρας, κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στη Δαμασκό για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες συγκεντρώθηκαν στους πρόποδες του Μπουρτζ Χαλίφα, του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο, για να παρακολουθήσουν τα πυροτεχνήματα και τις εντυπωσιακές φωτιστικές προβολές πάνω στον εμβληματικό ουρανοξύστη.

Στο Παρίσι χιλιάδες άνθρωποι υποδέχθηκαν το 2026 ανοίγοντας μπουκάλια σαμπάνιας κοντά στον Πύργο του Άιφελ, την ώρα που η Βουλγαρία γινόταν το 21ο κράτος που εγκατέλειπε το εθνικό του νόμισμα για να υιοθετήσει το ευρώ.

Στην Κροατία οι εορτασμοί ξεκίνησαν νωρίς. Από το 2000 η πόλη Φουζίν κάνει την αντίστροφη μέτρηση για το νέο έτος το μεσημέρι, μια συνήθεια που πλέον έχει εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Τα πλήθη επευφημούσαν, έκαναν προπόσεις με σαμπάνια και χόρευαν, και όλα αυτά στη μέση της ημέρας.

Κοπακαμπάνα

Στη Βραζιλία, στο Ρίο ντε Ζανέιρο, ένα ανθρώπινο ποτάμι κατέκλυσε την παραλία της Κοπακαμπάνα ελπίζοντας να σπάσουν το ρεκόρ του 2024, σύμφωνα με το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες, για τη «μεγαλύτερη γιορτή της Πρωτοχρονιάς» στον κόσμο.

Στη Νέα Υόρκη χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν τη θρυλική μπάλα που σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου στην Τάιμς Σκουέρ. Την ίδια ώρα ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μάμντανι ορκιζόταν δήμαρχος της πόλης, μετά τη νίκη του στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, περίπου 2.000 χιλιόμετρα μακριά, γιόρταζε την αλλαγή του χρόνου στην κατοικία του στη Φλόριντα, με προσκεκλημένο, μεταξύ άλλων, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο συντηρητικός influencer.

Στις ευχές του για το νέο έτος ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το 2026, χρονιά ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. «Δεν είναι ωραίο να έχεις ΙΣΧΥΡΑ ΣΥΝΟΡΑ, μηδενικό πληθωρισμό, έναν ισχυρό στρατό και μια ακμάζουσα οικονομία; Καλή χρονιά!», έγραψε.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε σε μήνυμά του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν το 2025 μια χρονιά που «σηματοδότησε ένα βήμα προόδου στη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση Κίνας–Ρωσίας».

Στη Βόρεια Κορέα ο Κιμ Γιονγκ Ουν απέτισε φόρο τιμής στους στρατιώτες του που «μάχονται γενναία σε πεδία μάχης σε ξένη γη», μια αναφορά στη στρατιωτική υποστήριξη που παρέχει στη Ρωσία στον πόλεμό της στην Ουκρανία.