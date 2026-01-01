Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Times Square της Νέας Υόρκης για την καθιερωμένη πτώση της Πρωτοχρονιάτικης Μπάλας τα μεσάνυχτα, υποδεχόμενοι το 2026, που αφίχθη στο Μεγάλο Μήλο στις 07:00 ώρα Ελλάδας.

Ένας τόνος κομφετί απελευθερώθηκε όταν το ρολόι έδειξε μεσάνυχτα, ενώ λίγο αργότερα η εκτυφλωτική Νταϊάνα Ρος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε τις μεγάλες επιτυχίες της.

Μάλιστα, το βιοδιασπώμενο κομφετί περιελάμβανε προσωπικές ευχές που έχουν αποσταλεί από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η παράδοση της πτώσης της Μπάλας ξεκινά το 1904, με την πρώτη επίσημη πτώση να πραγματοποιείται το 1907. Η αρχική μπάλα κατασκευάστηκε από έναν νεαρό μετανάστη μεταλλουργό, τον Jacob Starr. Ζύγιζε 700 λίβρες (318 κιλά), είχε διάμετρο 5 ποδιών (1,5 μέτρο), ήταν φτιαγμένη από σίδερο και ξύλο και διέθετε 100 λαμπτήρες των 25 watt.

Οι μόνες χρονιές που δεν πραγματοποιήθηκε πτώση της Μπάλας ήταν το 1942 και το 1943, όταν η πόλη επέβαλε νυχτερινή συσκότιση κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για προστασία από πιθανές επιθέσεις. Αντί για τη συνηθισμένη γιορτή, το πλήθος υποδέχθηκε το νέο έτος με ενός λεπτού σιγή και με καμπάνες που ήχησαν στην Times Square.

Πέρυσι αποκαλύφθηκε η Constellation Ball, η ένατη και μεγαλύτερη εκδοχή της Μπάλας. Έχει διάμετρο περίπου 12 ποδιών (3,7 μέτρα) και βάρος σχεδόν 12.000 λίβρες (5.400 κιλά).

Με την πτώση της Μπάλας φωτίστηκε και ο αριθμός του νέου έτους. Τα ψηφία θα συγχρονίστηκαν χορογραφικά με τα σχέδια της Πρωτοχρονιάτικης Μπάλας.

Φέτος, η Πρωτοχρονιά στη Νέα Υόρκη σηματοδότρησει επίσης την επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας America Gives, ενός εθνικού προγράμματος εθελοντισμού που δημιουργήθηκε από τον οργανισμό America250.

Οι διοργανωτές φιλοδοξούν το 2026 να αποτελέσει τη χρονιά με τις περισσότερες συνολικά καταγεγραμμένες ώρες εθελοντικής προσφοράς στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.