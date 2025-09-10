«Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός», έγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο 31χρονος ακτιβιστής και σύμμαχος του Αμερικανού πρόεδρου πυροβολήθηκε σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο της Γιούτα το απόγευμα της Τετάρτης.

"The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his… pic.twitter.com/aM8Pz3TKml — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι ο δράστης είχε συλληφθεί, και κυκλοφόρησαν βίντεο που έδειχναν αστυνομικούς να απομακρύνουν έναν ηλικιωμένο άνδρα από το σημείο. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε από απόσταση περίπου 190 μέτρων, ενώ οι τελευταίες του λέξεις πριν δεχθεί τα πυρά ήταν «βία συμμοριών» (gang violence).

Η σύζυγος και τα παιδιά του Κερκ ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τον γερουσιαστή της Οκλαχόμα Μαρκγουέιν Μάλινς.

Η στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ δέχεται τον πυροβολισμό καταγράφηκε σε βίντεο:

WATCH 🔴🔴



Charlie Kirk has been SHOT pic.twitter.com/dorKrbM5gZ — Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2025

WARNING: Viewer Discretion Advised



Watch Enhanced Video Of Charlie Kirk Being Shot In Utah



Pray For Charlie Kirk, God Help Us All pic.twitter.com/mVYlK830H2 — Alex Jones (@RealAlexJones) September 10, 2025

Μεσίστιες οι σημαίες

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε να κυματίζουν οι σημαίες μεσίστια σε όλη τη χώρα.

«Εις τιμήν του Τσάρλι Κερκ, ενός πραγματικά μεγάλου Αμερικανού πατριώτη, διατάζω όλες τις αμερικανικές σημαίες στις Ηνωμένες Πολιτείες να κυματίζουν μεσίστια μέχρι την Κυριακή το βράδυ, στις 6 μ.μ.», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι μίλησε με τον πρόεδρο Τραμπ, μετά τον πυροβολισμό του Κερκ στο πανεπιστημιακό συγκρότημα της Γιούτα Βάλεϊ.

«Σε συνεργασία με το FBI και τις αρχές της Γιούτα, θα φέρουμε ενώπιον της δικαιοσύνης τον υπεύθυνο για αυτή την τραγωδία», δήλωσε.

Εν τω μεταξύ, ο γερουσιαστής της Γιούτα Μάικ Λι έγραψε επίσης ένα tweet. Περιγράφει τον Κερκ ως «Αμερικανό πατριώτη».

«Οι τρομοκράτες δεν θα νικήσουν. Ο Τσάρλι θα νικήσει. Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για τη σύζυγό του Έρικα και τα παιδιά τους. Είθε η δικαιοσύνη να αποδοθεί γρήγορα».

Συλλυπητήριες ευχές

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Τσάρλι Κερκ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τετάρτης. «Δεν υπάρχει χώρος στη χώρα μας για τέτοιου είδους βία», γράφει. «Πρέπει να σταματήσει τώρα. Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς, φίλος του εκλιπόντος Τσάρλι Κερκ, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δώσε του αιώνια ανάπαυση, Κύριε», έγραψε.

Ποιος είναι ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ υποστήριξε έντονα τον Ρεπουμπλικανό στις τελευταίες εκλογές.

Πιο αναλυτικά, γεννήθηκε το 1993 στο Ιλινόις και σε νεαρή ηλικία εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφοσιωθεί στην πολιτική δράση, ιδρύοντας το 2012 τον οργανισμό Turning Point USA, με στόχο την προώθηση συντηρητικών ιδεών στη νεολαία και στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Υπό την ηγεσία του, η Turning Point αναπτύχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους φορείς του αμερικανικού δεξιού κινήματος, δημιουργώντας παραρτήματα και θυγατρικές, όπως η Turning Point Action και η Turning Point Faith.

Επίσης, έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από την εκπομπή του The Charlie Kirk Show και τη συγγραφή βιβλίων, μεταξύ των οποίων το The MAGA Doctrine και το Right-Wing Revolution.

Η δημόσια παρουσία του χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ειδικότερα της γραμμής που εκπροσωπέι ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει δημιουργήσει εργαλεία όπως το Professor Watchlist, με στόχο την καταγραφή πανεπιστημιακών που θεωρείται ότι προωθούν «ριζοσπαστικές ιδέες». Οι θέσεις του συχνά προκαλούν αντιδράσεις και έντονο δημόσιο διάλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες.