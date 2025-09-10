Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πυροβολήθηκε σήμερα στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ.

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο Τσάρλι Κερκ τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η κατάσταση του.

DEVELOPING: Conservative commentator Charlie Kirk was shot while speaking at Utah Valley University. His condition is unknown. Suspect in custody. pic.twitter.com/XmLcfH8skn — BNO News (@BNONews) September 10, 2025

Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ