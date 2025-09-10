Φαίνεται να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το αν οι αρχές έχουν συλλάβει τον δράστη της δολοφονίας του 31χρονου συντηρητικού Τσάρλι Κερκ, υπέρμαχου του τραμπισμού στη νεολαία, ο οποίος σκοτώθηκε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Γιούτα.

Ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως ο ύποπτος για τη δολοφονία βρίσκεται υπό κράτηση.

«Ο ύποπτος για τη φρικτή ένοπλη επίθεση που στοίχισε τη ζωή του Τσάρλι Κερκ βρίσκεται πλέον υπό κράτηση. Ευχαριστούμε τις τοπικές και κρατικές αρχές της Γιούτα για τη συνεργασία τους με το FBI. Θα σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις μόλις είναι δυνατόν», δήλωσε.

Την ίδια πληροφορία έδωσε ο κυβερνήτης στη Γιούτα, ο Τσάρλι Κοξ, κάνοντας ωστόσο λόγο για «πρόσωπο ενδιαφέροντος» υπό κράτηση, κάτι που δεν σημαίνει απαραιτήτως πως πρόκειται για τον δράστη.

Αντίθετα, ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, είπε πως ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε με μια σφαίρα που τον πέτυχε στον σβέρκο, στιγμές αφού είχε ερωτηθεί αν ξέρει πόσες μαζικές δολοφονίες διαπράχτηκαν στη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια κι είχε απαντήσει επιθετικά «συμπεριλαμβανομένης της βίας των συμμοριών, ή μήπως όχι;», σύμφωνα με βίντεο από κινητά τηλέφωνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η δολοφονία του προστίθεται σε ατελείωτη σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους δυο απόπειρες δολοφονίας του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ πέρυσι.

Ο πράκτορας του FBI που συνδιευθύνει την έρευνα από το γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι ανέφερε: «Εκ μέρους του FBI, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του Τσάρλι Κερκ», λέει. Υποσχέθηκε ότι το FBI θα αφιερώσει «όλους τους πόρους» του, συμπεριλαμβανομένων «τακτικών επιχειρησιακών ερευνών και πληροφοριών». Πρόσθεσε ότι οι ερευνητές «δημιουργούν μια γραμμή επικοινωνίας για ψηφιακά μέσα» για να συλλέξουν πληροφορίες από το κοινό.