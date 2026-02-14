Σοβαρά τραυματίστηκε μία 52χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα στο Γιόφυρο στο Ηράκλειο Κρήτης το μεσημέρι της Παρασκευής, με τους γιατρούς να προχωρούν σε ακρωτηριασμό του κάτω άκρου της.

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες, όταν φορτηγό παρέσυρε και εγκλώβισε την πεζή. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση ορθοπεδικής φύσεως.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ιατρικής εκτίμησης διαπιστώθηκε ότι ο τραυματισμός στο δεξί της πόδι ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και μη αναστρέψιμος, σύμφωνα με το neakriti.gr. Οι γιατροί έλαβαν την απόφαση για ακρωτηριασμό στο μέσο του μηρού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ζωή της.

Μετά το χειρουργείο, η 52χρονη μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει διασωληνωμένη, σε καταστολή και σε σταθερή κατάσταση.