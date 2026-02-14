Με συντεταγμένο τρόπο και κορναρίσματα αποχώρησαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από το Σύνταγμα, όπου διανυκτέρευσαν.

Η αποχώρηση των τρακτέρ άρχισε στις 11:00 ακολουθώντας το δρομολόγιο: Σύνταγμα, Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Μεταξουργείο, από όπου κατευθύνθηκαν στις εθνικές οδούς Αθηνών- Λαμίας και Αθηνών- Κορίνθου.

Τα τρία τρακτέρ που είχαν φτάσει από την εθνική Αθηνών-Κορίνθου, φορτώθηκαν σε φορτηγά μεταφορικής και επιστρέφουν στην αφετηρία τους, ενώ τα 41 τρακτέρ που έφτασαν στην πρωτεύουσα από την βόρεια πλευρά, κατευθύνθηκαν στα διόδια Αφιδνών, όπου στις 13:00 άρχισαν να φορτώνονται σε πλατφόρμες και επιστρέφουν στην επαρχία.

Μετά την αποχώρηση των τρακτέρ άνοιξαν όλοι οι δρόμοι στην Αθήνα και πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.