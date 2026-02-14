Σοκ έχει προκαλέσει στο Νέο Μεξικό η υπόθεση ενός νεογέννητου κοριτσιού που εντοπίστηκε νεκρό σε φορητή τουαλέτα, με τις αρχές να κατηγορούν τη μητέρα του για εγκατάλειψη αμέσως μετά τον τοκετό.

Η 38χρονη Σόνια Χιμένες συνελήφθη την Τετάρτη και, σύμφωνα με την αστυνομία του Λας Κρούσες, αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργηματικής παιδικής κακοποίησης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

Στο νοσοκομείο χωρίς το βρέφος

Όπως αναφέρουν οι αρχές, η Χιμένες πήγε στο Memorial Medical Center το βράδυ της 7ης Φεβρουαρίου παρουσιάζοντας σημάδια πρόσφατης γέννας, χωρίς όμως να έχει μαζί της το μωρό. Το ιατρικό προσωπικό ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ ο σύντροφός της φέρεται να δήλωσε ότι πριν από τη μεταφορά στο νοσοκομείο βρίσκονταν σε περιοχή λίγα χιλιόμετρα μακριά, όπου εκείνη χρησιμοποίησε φορητή τουαλέτα.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το νεογέννητο νεκρό στη δεξαμενή της τουαλέτας, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Η έρευνα των αρχών

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Λας Κρούσες, Τζέρεμι Στόρι, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Πρόκειται για μία από τις πιο σπαρακτικές και σοκαριστικές υποθέσεις που έχω αντιμετωπίσει στην καριέρα μου».

Και πρόσθεσε: «Θα συνεργαστούμε στενά με την εισαγγελία για να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το κοριτσάκι».

Η νεκροψία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το βρέφος ήταν ζωντανό όταν εγκαταλείφθηκε στο σημείο, ενώ στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το μπλε χημικό υγρό βρέθηκε στην τραχεία, στους πνεύμονες και στο στομάχι του βρέφους, επιβεβαιώνοντας ότι ανέπνεε και κατάπινε το υγρό ενώ ήταν ζωντανό».

Η Χιμένες κρατείται στο Κέντρο Κράτησης της κομητείας Ντόνα Άνα, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση σε αυτό το στάδιο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν θα ασκηθούν διώξεις στον σύντροφό της, καθώς θεωρούν πως δεν γνώριζε ότι είχε γεννήσει.

Στοιχεία για εγκαταλείψεις νεογέννητων στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με στοιχεία μη κερδοσκοπικού οργανισμού, το 2021 καταγράφηκαν 31 περιπτώσεις εγκατάλειψης νεογέννητων σε επικίνδυνα σημεία στις ΗΠΑ, με τα περισσότερα από αυτά να εντοπίζονται νεκρά.