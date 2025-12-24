Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε νέο σχέδιο για την ευζωία των ζώων, το οποίο χαρακτηρίζεται από υπουργούς ως «μία από τις πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών».

Στο πλαίσιο του νέου κυβερνητικού σχεδίου για την ευζωία των ζώων, συμπεριλήφθηκε και ο τρόπος θανάτωσης των αστακών. Μέχρι σήμερα, για να σερβιριστεί ένας αστακός στο πιάτο του πελάτη έπρεπε να βραστεί κυριολεκτικά ζωντανός και να πεθάνει με έναν αποτρόπαιο και βασανιστικό τρόπο. Η μέθοδος αυτή πλέον απαγορεύεται, έπειτα από καταγγελίες οργανώσεων.

Από το 2022, καρκινοειδή και κεφαλόποδα (όπως χταπόδια και καλαμάρια) αναγνωρίζονται επίσημα ως έμβια όντα, ικανά να αισθάνονται πόνο, ωστόσο τότε δεν είχε επιβληθεί ρητή απαγόρευση του βρασμού τους όσο είναι ακόμα ζωντανά. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο διευκρινίζει ότι «το βράσιμο όσο το ζώο είναι ζωντανό (live boiling) δεν θεωρείται πλέον αποδεκτή μέθοδος θανάτωσης».

Στόχος είναι η υιοθέτηση πιο ανθρώπινων πρακτικών, όπως η ηλεκτρική αναισθητοποίηση πριν τη θανάτωση, που ήδη εφαρμόζεται.