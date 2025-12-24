Στον περσινό αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ στην OPAP Arena, για το Κύπελλο Ελλάδας, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Κύπρο με τη φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού.

Ήταν ένα επεισοδιακό παιχνίδι, όχι για όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο, όπου οι «κιτρινόμαυροι» είχαν επικρατήσει με 1-0, αλλά μετά τη λήξη του, τόσο στο πάρκινγκ του γηπέδου όσο και στα αποδυτήρια. Θέμα στο οποίο αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Μπράντον Τόμας.

«Σε εκείνο το παιχνίδι είχε έρθει ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, στα αποδυτήριά μας με άγριες διαθέσεις απέναντι στον Λουτσέσκου. Και όλη η ομάδα τον διώξαμε μαζί με την ασφάλειά του έξω από τα αποδυτήρια. Εγώ και όλοι οι συμπαίκτες που ήμασταν κοντά στον Λουτσέσκου τους βγάλαμε κατευθείαν έξω από τα αποδυτήρια.

Μόνο στην Ελλάδα είδα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σωστό να βλέπεις έναν πρόεδρο μίας ομάδας να μπαίνει στα αποδυτήρια και να επιτίθεται λεκτικά στον προπονητή της άλλης ομάδας», είπε αρχικά ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ και συνέχισε.

«Το ποδόσφαιρο πρέπει να σου δίνει χαρά. Αν κερδίσεις, κέρδισες. Αν χάσεις, έχασες. Όμως πάντα άκουγα καλά πράγματα στην Ελλάδα γιατί είμαι ανοιχτός χαρακτήρας και μιλάω με όλους. Και οπαδοί άλλοι ομάδων να με έβλεπαν στον δρόμο, είτε οπαδός του Άρη να ήταν είτε οπαδός του Παναθηναϊκού να ήταν, μόνο καλά λόγια μου έλεγαν. Ένιωθα αρκετή αγάπη στην Ελλάδα. Έβλεπαν ένα απλό παιδί από την Ισπανία να είναι εκεί και να έχει μάθει και τη γλώσσα».