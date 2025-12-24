Μία μέρα μετά το τρέιλερ, ο ΠΑΟΚ ανέβασε στα social media το Χριστουγεννιάτικο βίντεο, στο οποίο κινητοποιούνται όλοι για να βρουν το πιο πολύτιμο στολίδι για το δέντρο, το οποίο έχει… κλέψει ο Χρήστος Ζαφείρης.

Ο «δικέφαλος του βορρά» συνέχισε και φέτος την παράδοση με την… ταινία μικρού μήκους για τα Χριστούγεννα, με την οποία εύχονται για τις γιορτές. Το τρέιλερ για το φετινό βίντεο είχε κυκλοφορήσει την Τρίτη (23/12) και μία μέρα μετά η ΠΑΕ το ανέβασε στα social media ολόκληρο.

Οι ποδοσφαιριστές, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και ο Δημήτρης Μαυρόπουλος πρωταγωνιστούν και προσπαθούν να βρουν τη βαλίτσα με το πιο πολύτιμο στολίδι για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε ζητήσει η Μαρία Γκοντσάρεβα, με τον «ληστή» Χρήστο Ζαφείρη να το έχει στην κατοχή του.