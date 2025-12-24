Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Αλγερίας με το Σουδάν για την 1η αγωνιστική του Κόπα Άφρικα και γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους.

Ο «Ζιζού», ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, κατάγεται από την Αλγερία, την εθνική ομάδα της οποίας επέλεξε ο γιος του, Λούκα, ο οποίος παίρνει μέρος στο Κόπα Άφρικα.

Ο Ζιντάν αποφάσισε, επομένως, να πάει στο γήπεδο για να δει από κοντά τον γιο του να αγωνίζεται με τη φανέλα της Αλγερίας και όταν οι κάμερες τον… συνέλαβαν στα επίσημα του γηπέδου εισέπραξε το χειροκρότημα όσων είναι στις εξέδρες.

Ο ίδιος, άλλωστε, ήταν ενθουσιασμένος όταν ο Λούκα τού ανακοίνωσε πως θέλει να επιλέξει την εθνική ομάδα της Αλγερίας.

«Με την Αλγερία, σκέφτομαι αμέσως τον παππού μου. Από μικρή ηλικία, έχουμε μια αλγερινή κουλτούρα στην οικογένειά μου. Μίλησα γι’ αυτό μαζί με τον πατέρα μου προτού πάω και ήταν πολύ ενθουσιασμένος.

Από την αρχή, όταν ο προπονητής και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας επικοινώνησαν μαζί μου, ήταν προφανής η επιλογή να υπερασπιστώ τη χώρα μου. Στη συνέχεια, το μίλησα φυσικά με την οικογένειά μου και όλοι χάρηκαν για μένα», είχε πει για την απόφασή του ο υιός Ζιντάν.