Θρόμβωση βαθιάς φλέβας στον δεξιό ώμο έδειξαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έκανε ο Καμ Ουίτμορ των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και όλα δείχνουν πως η φετινή σεζόν έλαβε πρόωρο τέλος για τον ίδιο.

Όπως ανέφερε σε σχετικό ρεπορτάζ το ESPN, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν κάποιος παίκτης του NBA αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, καθώς πέρυσι είχε τεθεί νοκ άουτ ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Τώρα, ο άτυχος είναι ο Ουίτμορ, ο οποίος ένιωθε ενοχλήσεις το τελευταίο διάστημα, είχε απουσιάσει από τα παιχνίδια των Ουίζαρντς και τελικά υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει θρόμβωση βαθιάς φλέβας στον δεξιό ώμο.

Ο 21χρονος σμολ φόργουορντ πήρε μεταγραφή φέτος για την ομάδα της Ουάσινγκτον, έχοντας περάσει για μια διετία από τους Χιούστον Ρόκετς.