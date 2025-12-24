Η επιδείνωση του καιρού, έφερε νέο γύρο σφοδρών βροχοπτώσεων σε πολλές περιοχές της Αθήνα κατά τις τέσσερις το απόγευμα.

Από το πρωί, βρέχει σε πολλές περιοχές όπως άλλωστε είχα προβλέψει οι μετεωρολόγοι για τον καιρό της παραμονής Χριστουγέννων, γεγονός που δυσκόλεψε τα παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα αλλά και τους οδηγούς.

Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν ενώ η κίνηση των οχημάτων γίνεται με δυσκολία σε αρκετά σημεία.

Τα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά είναι ιδιαιτέρως ισχυρά σε Βύρωνα, Παγκράτι, Δάφνη, Νέα Σμύρνη, Αμπελόκληπους, Γκάζι, Κηφισιά, Μαρούσι, Δροσιά, Εκάλη, ωστόσο βροχές εκδηλώνονται σε πολλές ακόμη περιοχές.

Πολλοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε «ποτάμια», με την κίνηση οχημάτων και πεζών να γίνεται με μεγάλη δυσκολία.