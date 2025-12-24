Η συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους Falcon 50, που μετέφερε ανώτατους αξιωματούχους της Λιβύης, εξελίσσεται σε πολιτικό και διπλωματικό ζήτημα για την Τουρκία, καθώς συνδέεται από αναλυτές με μια σειρά πρόσφατων γεγονότων που έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό της χώρας.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα ο κυβερνήτης ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου για σοβαρή βλάβη στα ηλεκτρολογικά συστήματα και ζήτησε επιστροφή για αναγκαστική προσγείωση.

Η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Το Falcon 50 συνετρίβη σε αγροτική περιοχή κοντά στη Χαϊμάνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τόσο τα μέλη της λιβυκής αποστολής όσο και το τριμελές πλήρωμα.

Αλληλουχία περιστατικών και ερωτήματα

Το δυστύχημα δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό. Τις προηγούμενες ημέρες, η τουρκική επικαιρότητα είχε ήδη επιβαρυνθεί από γεγονότα που ενίσχυσαν το κλίμα καχυποψίας: μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε ενώ κινούνταν προς την Άγκυρα, χωρίς να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τη χώρα προέλευσής του, ενώ αργότερα εντοπίστηκε και ρωσικό drone σε τουρκική περιοχή.

Παράλληλα, στρατιωτικό μεταγωγικό C-130 συνετρίβη στη Γεωργία, επιστρέφοντας στην Τουρκία από το Αζερμπαϊτζάν.

Η συσσώρευση αυτών των περιστατικών έχει οδηγήσει αναλυτές και σχολιαστές να μιλούν ανοιχτά για σενάρια δολιοφθοράς, βάζοντας στο κάδρο την Ελλάδα και το Ισραήλ, χώρες που –όπως τονίζουν– αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την αυξανόμενη τουρκική παρουσία στη Λιβύη. Βίντεο με δηλώσεις αναλυτών έπαιξε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Παρέμβαση Μπαχτσελί και πολιτικό μήνυμα

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μπήκε και η τοποθέτηση του ηγέτη του MHP και κυβερνητικού εταίρου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητική τη χρονική συγκυρία του δυστυχήματος.

«Η χρονική στιγμή του ατυχήματος, σε μια περίοδο που ο ειλικρινής διάλογος Τουρκίας-Λιβύης ενισχύεται και τα αμοιβαία δικαιώματα και συμφέροντα προασπίζονται με συντονισμό, είναι προβληματική και εξαιρετικά θλιβερή».