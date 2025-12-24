Η έξοδος των εκδρομέων για τις γιορτές των Χριστουγέννων στις 24 Δεκεμβρίου 2025 κορυφώνεται με καθυστερήσεις σε εθνικούς δρόμους, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά με σημαντικές διευκολύνσεις σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Οι αγρότες έχουν παραχωρήσει λωρίδες κυκλοφορίας σε κρίσιμα σημεία, μετακινώντας τρακτέρ στην άκρη και επιτρέποντας καλύτερη ροή, ενώ η Τροχαία τοποθετεί κώνους για οργάνωση.

Οι καιρικές συνθήκες, όπως βροχή και αέρας, επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση, σε συνδυασμό με τα μπλόκα.

Στατιστικά κυκλοφορίας και γενική εικόνα

Από τις 6:00 π.μ. της 23ης έως τις 6:00 π.μ. της 24ης Δεκεμβρίου, η ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε 33.851 οχήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου και 31.884 στην Αθηνών-Λαμίας, μειωμένα από τα 40.768 και 39.244 του αντίστοιχου διαστήματος του 2024. Η κίνηση είναι καλύτερη από χθες, όπου υπήρχαν εκτεταμένες ουρές, αλλά παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω μπλόκων και καιρού. Η εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη», ιδίως σε Φθιώτιδα και Βοιωτία, μετά την παραχώρηση δύο λωρίδων.

Βελτιώσεις σε κρίσιμα μπλόκα

Μάλγαρα: Στα Μάλγαρα, τα οποία ήταν κλειστά για 22 ημέρες, άνοιξαν δύο λωρίδες προς Αθήνα και τρεις προς Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι της 23ης. Μέχρι το μεσημέρι της 24ης πέρασαν 12.000 οχήματα προς Αθήνα (1.000 λιγότερα από πέρυσι), με διόδια ανοιχτά μέχρι Παρασκευή – από Σάββατο προγραμματίζεται επανεκκλεισμός.

Κάστρο Βοιωτίας: Στο Κάστρο Βοιωτίας (Αθηνών-Λαμίας), δόθηκαν δύο λωρίδες προς Λαμία και μία προς Αθήνα, με τρακτέρ στο πλάι και κώνους Τροχαίας. Χθες η κατάσταση ήταν «εξαιρετικά δύσκολη», αλλά σήμερα ρέει απρόσκοπτα, παρόμοια με Θήβα.

Σχηματάρι και Νίκαια: Στο Σχηματάρι, νωρίς πρωί μία λωρίδα για 2 χλμ., αλλά δεύτερη άνοιξε μετά τις 10:00 π.μ. Η αερογέφυρα Νίκαιας άνοιξε βράδυ 23/12 μετά συνεννόηση, έκλεισε τρίωρο για τσιμεντένια στηθαία, πλέον κανονικά – κίνηση εκτρεπόταν σε παλαιά οδό Λάρισας-Βόλου.

Κερδύλια, Κατερίνη και Άλλα: Κερδύλια (Εγνατία Σερρών) άνοιξε μετά 1:00 μ.μ. με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Κατερίνη: ένα ρεύμα νωρίς πρωί. Κάστρο: μία λωρίδα λειτουργεί.

Την ίδια ώρα παραμένουν προβλήματα στην Περιμετρική Πατρών (αυξημένη κίνηση αιχμής), κόμβο Εγλυκάδας (ανοιχτό μέχρι Παρασκευή μετά συνεννόηση Δυτικής Ελλάδας), Θουρίας (κλειστό 9η μέρα, Αυτοκινητόδρομος Μορέας). Σε Μακεδονία: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής κλειστή από Πράσινα Φανάρια, Νισελίου (Εγνατία προς Βέροια: εκτροπή παλαιάς Θεσσαλονίκης-Βέροιας).

Ο Πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, εξέφρασε αγανάκτηση: «Σταματούν παράδρομο ενώ γινόταν άνετα με κορίνες – στρέφουν κόσμο εναντίον μας. Δίνουμε αγώνα επιβίωσης, αν φύγουμε άδειοι δεν καλλιεργούμε ξανά». Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί σε υπομονή, τονίζοντας συνεργασία και καιρικούς κινδύνους.